Партия Курца лидирует на выборах в австрийский парламент

В Австрии в воскресенье, 29 сентября, прошли досрочные парламентские выборы. Избирательные участки завершили работу к 18:00 по московскому времени.

Как показали первые данные экзитполов, лидирует консервативная Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем. По этим данным, партия Курца набирает чуть более 37% голосов. Следом идет Социал-демократическая партия, у неё около 22%. На третьем месте — Австрийская партия свободы с 16%.



Социологи ещё до выборов отмечали высокие шансы бывшего канцлера Себастьяна Курца вновь возглавить правительство. При этом эксперты не исключали возможность формирования коалиции с правыми популистами из Австрийской партии свободы (АПС). Новый лидер АПС Норберт Хофер неоднократно подчеркивал, что хочет вернуться в правительство.

Всего, По данным МВД Австрии, проголосовать в республике в этот день имеют право более шести миллионов человек.

27 мая 2019 года парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и всему правительству на фоне политического кризиса после отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Коалиция Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы распалась, и были объявлены досрочные парламентские выборы.