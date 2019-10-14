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Генис: Взгляд из Нью-Йорка. “Порги и Бесс”: черные и белые
Генис: взгляд из Нью-Йорка
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Генис: Взгляд из Нью-Йорка. “Порги и Бесс”: черные и белые
менее минуты назад
Александр Генис
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“Порги и Бесс”: черные и белые “Премьеры” с Соломоном Волковым
Аудио
14 октября 2019
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. “Порги и Бесс”: черные и белые
07 октября 2019
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Исповедь свидетеля
30 сентября 2019
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Исповедь свидетеля
23 сентября 2019
Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Уроки Веймара
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Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Юз: Табу и правда
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Генис: Взгляд из Нью-Йорка. М, Ж и искусство
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