Власти отчитались о завершении тушения всех лесных пожаров в России

На территории России по данным на утро понедельника не осталось действующих лесных пожаров. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на федеральное учреждение "Авиалесоохрана". Там утверждают, что за прошедшие сутки ликвидировано семь пожаров на площади чуть менее ста гектаров.

"На 00:00 мск понедельник на территории РФ действующих лесных пожаров нет", – говорится в заявлении пресс-службы организации.

На минувшей неделе информационные агентства писали, что очаги возгорания продолжают появляться на территории России несмотря на наступление осени. Сообщалось, в частности, о лесных пожарах в Бурятии и Красноярском крае. О завершении тушения последних сегодня также отчитались местные власти.

В этом году в Сибири произошли одни из самых мощных лесных пожаров. Дым от них достигал территории США и Канады. Российские власти долгое время отказывались тушить очаги возгорания, заявляя, что опасности населённым пунктам нет и тушить огонь – экономически невыгодно.

К концу августа чиновники Россельхознадзора оценили ущерб от лесных пожаров в России. С начала этого года он составил около семи миллиардов рублей. На момент публикации этих цифр в Сибири ещё горели миллионы гектаров леса.

Счётная палата называла среди причин распространения пожаров нехватку финансирования, отсутствие необходимой техники и неукомплектованность пожарной охраны в регионах..