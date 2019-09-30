Суд в Находке арестовал задержанных рыбаков из КНДР

Суд в Находке арестовал шестерых граждан Северной Кореи по делу о нападении на пограничников при задержании шхун с браконьерами в Японском море. Они проведут под стражей два месяца, меру пресечения для ещё четверых рыбаков суд установит позднее, сообщает "Интерфакс".

17 сентября Центр общественных связей ФСБ России объявил, что экипаж шхуны из Северной Кореи совершил вооруженное нападение на российских пограничников в Японском море. Трое военных были ранены. Северокорейские рыбаки численностью более 45 человек напали на членов осмотровой группы пограничного корабля.

В районе банки Кито-Ямато в Японском море, исключительной экономической зоне России, обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшиеся браконьерством. Одна шхуна с экипажем из 21 моряка была задержана.​

В общей сложности российские пограничники задержали тогда более 80 граждан КНДР, занимавшихся браконьерством, и две шхуны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Один из браконьеров умер от ранений.

Позднее ФСБ сообщила, что в Приморье задержаны ещё три шхуны и несколько мотоботов с 262 рыбаками из Северной Кореи.