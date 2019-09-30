Директор РУСАДА заявил о сговоре против спортивной организации

В базу допинг-проб российских спортсменов, которая была передана во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), кто-то намеренно внёс изменения. Об этом говорится в открытом письме генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса. Фрагменты текста в понедельник опубликовали российские издания и агентства, в частности – "Фонтанка" и ТАСС.
"Я не знаю, кто конкретно мог вносить изменения, по чьим указаниям он действовал", – заявляет глава РУСАДА. Он считает, что те, кто был ответственен за вывод организации из допингового скандала, предали её, отняв у РУСАДА "право быть на стороне правды".
Ганус также пишет о заговоре против российского спорта. К нему, по мнению чиновника, причастны лица по своей культуре далекие "от идеалов и ценностей чистого спорта", не имеющие "отношения к WADA, к другим международным организациям". Глава РУСАДА настаивает, что обладает информацией, достаточной для того, чтобы "говорить о тяжести и масштабе последствий".
Характер искажений в электронной базе, переданной в WADA, не позволяет считать их случайными, "с учетом того, что эти предполагаемые искажения произведены в том числе и за последние два года", – цитирует Юрия Гануса агентство ТАСС. По словам главы РУСАДА, к 9 октября от российских властей ждут "приемлемых внятных объяснений по представленной структуре".
- На минувшей неделе глава дисциплинарного трибунала Международной ассоциации легкоатлетических федераций и бывший руководитель WADA Дэвид Хоумэн заявил, что в базе данных московской антидопинговой лаборатории обнаружены признаки манипуляций. В частности, отсутствует информация о положительных допинг-пробах ряда российских спортсменов, имена которых упоминались в докладе Ричарда Макларена.
- Российские спортивные чиновники не имели доступа к электронной базе московской лаборатории. Все жёсткие диски оттуда находились в распоряжении Следственного комитета. Следователи изъяли устройства в 2017 году в рамках уголовного дела против информатора WADA Григория Родченкова.
- 23 сентября представители WADA заявили о несоответствии данных, изъятых в Москве, и дали три недели на ответы экспертам. На заседании исполнительного совета WADA в Японии было инициировано рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному антидопинговому кодексу по ускоренной процедуре. Если российское агентство вновь лишат статуса соответствия, то российских спортсменов могут не допустить на Олимпиаду 2020 года в Токио.