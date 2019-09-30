В "Вестях недели" показали интервью с "водителем" убитых в ЦАР журналистов

В программе "Вести недели" с Дмитрием Киселёвым на телеканале "Россия 1" вышло интервью с человеком, который назван водителем российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в июле прошлого года в Центральноафриканской республике.
Якобы водитель Бьенвеню Доувокама – единственный, кто спасся тогда от вооружённых бандитов, и о котором с момента убийства журналистов не было никакой информации – скрывался всё это время потому, что его "разыскивают какие-то белые люди" и он "боится за свою жизнь". Каким образом корреспонденту "Вестей недели" удалось разыскать водителя, в сюжете не говорится.
В кадре он подтверждает версию убийства, распространённую Следственным комитетом России: якобы на съёмочную группу напали "вооружённые мусульмане в тюрбанах, говорившие по-арабски".
По словам человека, который назван водителем пошибших журналистов, после того, как бандиты остановили его машину и заставили всех выйти из салона, Орхан Джемаль оттолкнул одного из них, в связи с чем завязалась драка, а затем и стрельба. В этот момент водитель, на которого почему-то никто не обращал внимания, прыгнул обратно в автомобиль – и уехал. "Когда приходит смерть, каждый сражается за свою жизнь", – объяснил он свой поступок, подчеркнув, что бандиты стреляли из автоматов ему вслед.
При этом корреспондент "Вестей недели" Александр Рогаткин показывает в сюжете тот самый автомобиль, в котором ехали погибшие и который сейчас якобы стоит во дворе некоего следственного изолятора. На машине – масса пулевых отверстий, но нет ни одного с той стороны, где сидел водитель.
Также в сюжете убийство впервые комментирует советник президента ЦАР по безопасности Валерий Захаров: он обвиняет в смерти журналистов Михаила Ходорковского, по заданию которых Джемаль, Расторгуев и Радченко снимали в Африке документальный фильм. Как считает Захаров, бывший владелец ЮКОСа хотел организовать провокацию, чтобы опорочить Россию, и это, в итоге, привело к трагедии.
- Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были застрелены неизвестными в Центральноафриканской Республике 30 июля 2018 года. Они снимали для Центра управления расследованиями, который спонсировал Михаил Ходорковский, фильм о деятельности российских наёмников из "частной военной компании Вагнера" – российского неофициального военного подразделения, которое не значится на балансе военных ведомств и в реестре юридических лиц, однако её бойцы, по данным журналистских расследований, принимали участие в наземных операциях в Сирии и в войне на Востоке Украины. Спонсором "ЧВК Вагнера" называют близкого к Владимиру Путину петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.
- Следственный комитет России считает основной версией гибели журналистов убийство с целью ограбления неизвестными арабоязычными бандитами. Однако независимое расследование центра "Досье" опровергает эту версию. По его данным, погибших сознательно заманили в ловушку в результате хорошо подготовленной спецоперации. Расследователи пришли к выводу, что за журналистами велась слежка с момента их прибытия в ЦАР, и в ней участвовали люди, связанные с руководством "ЧВК Вагнера". Водитель Бьенвеню Доувокама, контакты которого журналисты получили через корреспондента российского информационного агентства ФАН Кирилла Романовского, работающего на Пригожина, с высокой долей вероятности тоже был в курсе готовящегося преступления. Кроме того, центру "Досье" удалось доказать, что связанные с Евгением Пригожиным люди – и, в частности, советник президента ЦАР по безопасности Валерий Захаров – целенаправленно вбросили в СМИ версию об убийстве журналистов в результате банального ограбления.