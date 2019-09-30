В "Вестях недели" показали интервью с "водителем" убитых в ЦАР журналистов

В программе "Вести недели" с Дмитрием Киселёвым на телеканале "Россия 1" вышло интервью с человеком, который назван водителем российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в июле прошлого года в Центральноафриканской республике.

Якобы водитель Бьенвеню Доувокама – единственный, кто спасся тогда от вооружённых бандитов, и о котором с момента убийства журналистов не было никакой информации – скрывался всё это время потому, что его "разыскивают какие-то белые люди" и он "боится за свою жизнь". Каким образом корреспонденту "Вестей недели" удалось разыскать водителя, в сюжете не говорится.

В кадре он подтверждает версию убийства, распространённую Следственным комитетом России: якобы на съёмочную группу напали "вооружённые мусульмане в тюрбанах, говорившие по-арабски".

По словам человека, который назван водителем пошибших журналистов, после того, как бандиты остановили его машину и заставили всех выйти из салона, Орхан Джемаль оттолкнул одного из них, в связи с чем завязалась драка, а затем и стрельба. В этот момент водитель, на которого почему-то никто не обращал внимания, прыгнул обратно в автомобиль – и уехал. "Когда приходит смерть, каждый сражается за свою жизнь", – объяснил он свой поступок, подчеркнув, что бандиты стреляли из автоматов ему вслед.

При этом корреспондент "Вестей недели" Александр Рогаткин показывает в сюжете тот самый автомобиль, в котором ехали погибшие и который сейчас якобы стоит во дворе некоего следственного изолятора. На машине – масса пулевых отверстий, но нет ни одного с той стороны, где сидел водитель.

Также в сюжете убийство впервые комментирует советник президента ЦАР по безопасности Валерий Захаров: он обвиняет в смерти журналистов Михаила Ходорковского, по заданию которых Джемаль, Расторгуев и Радченко снимали в Африке документальный фильм. Как считает Захаров, бывший владелец ЮКОСа хотел организовать провокацию, чтобы опорочить Россию, и это, в итоге, привело к трагедии.