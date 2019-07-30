Опубликованы итоги расследования убийства российских журналистов в ЦАР

В годовщину убийства в Центральноафриканской республике трёх российских журналистов, Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, расследовательский центр "Досье" опубликовал итоговый доклад об обстоятельствах этого преступления.

Согласно документам, полученным "Досье" из разных источников – в частности, личной переписке в интернете, биллингам мобильных телефонов и свидетельским показаниям – за журналистами велась слежка с момента их прибытия в ЦАР. В ней участвовали люди, связанные с руководством частной военной компании "Вагнера", которая была создана приближённым к Владимиру Путину питерским бизнесменом Евгением Пригожиным. Кроме того, по данным расследователей, именно сотрудники одной из пригожинских структур вбросили в СМИ версию об убийстве журналистов в результате банального ограбления.

Центр "Досье" приводит доказательства того, что погибших сознательно заманили в ловушку. Расследователи установили круг лиц, которые, по их мнению, в той или иной степени могут быть причастны к убийству.

Кирилл Романовский

Корреспондент российского информационного агентства ФАН, принадлежащего бизнесмену Евгению Пригожину. Именно Романовский предоставил погибшим журналистам контакт своего "старого знакомого", некоего голландского сотрудника ООН по имени Мартин, который якобы хорошо знает Африку и может стать их проводником в Центральноафриканской республике. Расследователи центра "Досье" установили, что:

- никакого Мартина никогда не существовало;

- Романовский просил журналистов не общаться с "Мартином" по голосовой связи, так как в городе Бамбари, где тот якобы находился, плохая связь. Однако согласно биллингу мобильного номера "Мартина", его телефон не покидал пределов столицы ЦАР Банги, которая находится в 376 километрах от Бамбари;

- телефонный номер "Мартина" был зарегистрирован на некую Эрику Мустерманн, имя и фото которой на протяжении ряда лет использовались как шаблон для удостоверения личности в Германии. Впервые этот номер был активирован 5 июля 2018 года – менее чем за месяц до убийства Джемаля, Расторгуева и Радченко. К этому моменту Романовский уже был информирован о том, что российские журналисты едут снимать в ЦАР фильм-расследование о деятельности ЧВК "Вагнера";

- спустя несколько часов после появления в российских СМИ информации о гибели журналистов, Романовский вводит поисковый запрос в Google "статья 105" – "убийство". Он интересуется именно уголовным кодексом Российской Федерации, хотя преступление совершенно на территории другой страны и, по публичным предположениям того же Романовского, совершено местными бандитами. Также корреспондент РИА ФАН ищет в интернете информацию о том, как полностью очистить память своего телефона;

- спустя сутки после убийства Романовский вводит поисковый запрос "tacheles berlin" – это дом искусств Тахелес в Берлине. Также он изучает информацию о нём на сайте Wikipedia. Позднее именно дом искусств Тахелес он укажет в качестве места своего знакомства с "Мартином";

- 3 августа Романовский удаляет переписку с 13 пользователями "ВКонтакте".

Бьенвеню Дувокама

Водитель, который был нанят погибшими в ЦАР, привёз их к месту убийства и непонятным образом смог сбежать от группы "вооружённых бандитов". Центр "Досье" установил, что:

- контакты водителя были предоставлены журналистам тем самым подставным "Мартином" через WhatsApp;

- 28 июля, в день прилёта Джемаля, Расторгуева и Радченко в столицу ЦАР, Бьенвеню Дувокама начал использовать новый телефонный аппарат и новую СИМ-карту, зарегистрированную на вымышленное имя Toma Mariana.

Эммануэль Котофио

Сотрудник местной жандармерии, который проходил подготовку у российских военных инструкторов, а после убийства журналистов получил повышение по службе. Центром "Досье" установлено, что:

- в день прибытия российских журналистов в ЦАР Котофио неоднократно созванивался с их водителем. Впоследствии водитель утверждал, что давно знаком с жандармом и просто часто общался с ним по личным вопросам. Однако согласно биллингам, количество звонков жандарму, совершённых со всех СИМ-карт, принадлежавших Бьенвеню Дувокама, с 1 по 20 июля 2018 года равняется нулю. Наибольшее количество раз они созванивались в день прилёта российских журналистов – тридцать шесть, и в день их убийства – двенадцать;

- всё время пребывания Джемаля, Расторгуева и Радченко в ЦАР Эммануэль Котофио находился в непосредственной близости от них и, с высокой долей вероятности, вёл за ними слежку. Метаданные телефонных переговоров Котофио подтверждают, что 28 и 29 июля он был в центре Банги, рядом с отелем National, в котором поселились погибшие журналисты, а 30 июля оказался в непосредственной близости от места их убийства близ города Сибю. Кроме того, машину Котофио, следовавшую за машиной погибших, видели несколько солдат армии ЦАР.

Александр Сотов

Проживающий в Санкт-Петербурге бывший офицер внутренних войск МВД России, ныне – сотрудник ЧВК "Вагнера", которому, по данным "Досье", присвоен личный номер М-5661, и который в штатном расписании значится как "инструктор по наружному наблюдению, контрнаблюдению, вербовке, агентурной работе". Расследователи установили, что:

- в июле-августе 2018 года, включая день убийства журналистов, Сотов находился в Центральноафриканской республике. Об этом свидетельствуют зарплатные ведомости компаний "М-Финанс" и "М Инвест", которые связаны с Евгением Пригожиным

- в дни пребывания погибших в ЦАР Сотов был на постоянной телефонной связи с жандармом Эммануэлем Котофио.

Валерий Захаров

Российский военный инструктор, советник президента ЦАР по безопасности. Как сообщало издание "Фонтанка", до этого Захаров был сотрудником службы безопасности одной из питерских бизнес-структур, связанных с Евгением Пригожиным. "Досье" установило, что:

- сразу после убийства Захаров дал санкцию на распространение как в российских, так и в центральноафриканских СМИ, версии об убийстве российских журналистов в результате ограбления членами группировки боевиков, подконтрольной исламскому полевому командиру Абдуллаю Хиссену. В переписке между сотрудниками одной их пригожинских структур говорится даже об их количестве – десять человек. К тому времени об обстоятельствах преступления не знает даже местная африканская полиция – "сбежавший" водитель Бьенвеню Дувокама ещё не допрошен. При этом руководитель так называемого "бэк-офиса" африканских структур Пригожина в Санкт-Петербурге Пётр Бычков пишет в рабочем чате, что упоминание исламской группировки ещё надо согласовать с "шефом" – именно так сотрудники называют Евгения Пригожина между собой.

- 31 июля сотрудники "бэк-офиса", согласовав всё с Захаровым, разрабатывают план по "заполнению соцсетей" обсуждениями убийства и "всевозможными версиями, вплоть до бредовых". При этом в переписке они отдельно подчёркивают, что информацию о том, что погибшие снимали фильм про ЧВК "Вагнера", "никак нельзя оставлять". "Думаю, можно сказать, что они ехали снимать репортаж об успехе российских инструкторов, и им не повезло на дороге", – пишет один из подчинённых Пригожина. Закончить эту историю он предлагает "заявлением кого-нибудь из высокопоставленных политиков с осуждением произошедшего и извинениями в адрес близких погибших".