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Мосгорсуд пожаловался на "травлю" судьи Криворучко

Заседание суда по делу Устинова

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Мосгорсуд в распространённом в понедельник заявлении в связи с изменением приговора одному из обвиняемых по "московскому делу" Павлу Устинову пожаловался на множество публикаций в СМИ и социальных сетях в связи с делом Устинова, содержавших "недопустимую критику в адрес судебной системы" и "откровенную травлю" судьи Тверского районного суда Алексея Криворучко.

Этот судья вынес актёру Павлу Устинову приговор – 3,5 года лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти. Приговор в понедельник изменил Мосгорсуд, снизив срок до 1 года и постановив считать наказание условным.

/**/ /**/ /**/ Актер Павел Устинов перед слушаниями в Мосгорсуде 26 сентября 2019 года
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Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову на год условного срока

Приговор Устинову вызвал бурный общественный резонанс. Люди, критиковавшие его, возмущались тем, что суд даже не стал смотреть видеозапись момента задержания Устинова 3 августа, на которой видно, что он не участвовал в акции протеста и не нападал на полицейских. Многие комментаторы критиковали судью Криворучко, который включён в "список Магнитского". Критические замечания в его адрес высказывали не только оппозиционные активисты, но и, например, ведущий авторской программы на Первом канале Иван Ургант.

В заявлении Мосгорсуда по итогам апелляции говорится, что он приветствует "неравнодушное отношение общества к процессу отправления правосудия", но считает содержание ряда публикаций "неприемлемым вмешательством в деятельность по осуществлению правосудия, проявлением неуважения к суду, провокациями в адрес судьи федерального суда". Авторов таких высказываний обвинили в низкой правовой культуре. При этом о каких конкретно публикациях и высказываниях идёт речь – не говорится.

  • 3 августа Росгвардия сообщила, что один из ее сотрудников пострадал во время акции протеста в центре Москвы. В этой связи было возбуждено уголовное дело, а 5 августа Тверской районный суд Москвы отправил в СИЗО 24-летнего начинающего актера Павла Устинова.
  • Устинову предъявили обвинение по статье "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья". Он не признал свою вину. 12 сентября Тверской районный суд Москвы за один день рассмотрел дело актера.
  • Приговор вызвал большой резонанс: Павла Устинова поддержали актеры и режиссеры, а после и представители других профессий. Они записывали видео в поддержку осужденного и устраивали пикеты у администрации президента, требуя освободить не только Устинова, но и всех обвиняемых по "московскому делу". О невиновности Устинова заговорили прокремлевские журналисты и представители "Единой России". Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что Устинову необходимо заменить реальный срок на условный.
  • 19 сентября стало известно, что прокуратура, просившая для Устинова шесть лет колонии, потребовала отменить приговор из-за "чрезмерной суровости".
  • Адвокаты не согласны с тем, что Мосгорсуд, смягчив приговор, всё же признал Устинова виновным, и заявили, что будут добиваться его оправдания.

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