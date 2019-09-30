Мосгорсуд пожаловался на "травлю" судьи Криворучко

Мосгорсуд в распространённом в понедельник заявлении в связи с изменением приговора одному из обвиняемых по "московскому делу" Павлу Устинову пожаловался на множество публикаций в СМИ и социальных сетях в связи с делом Устинова, содержавших "недопустимую критику в адрес судебной системы" и "откровенную травлю" судьи Тверского районного суда Алексея Криворучко.

Этот судья вынес актёру Павлу Устинову приговор – 3,5 года лишения свободы по обвинению в применении насилия к представителю власти. Приговор в понедельник изменил Мосгорсуд, снизив срок до 1 года и постановив считать наказание условным.

Приговор Устинову вызвал бурный общественный резонанс. Люди, критиковавшие его, возмущались тем, что суд даже не стал смотреть видеозапись момента задержания Устинова 3 августа, на которой видно, что он не участвовал в акции протеста и не нападал на полицейских. Многие комментаторы критиковали судью Криворучко, который включён в "список Магнитского". Критические замечания в его адрес высказывали не только оппозиционные активисты, но и, например, ведущий авторской программы на Первом канале Иван Ургант.

В заявлении Мосгорсуда по итогам апелляции говорится, что он приветствует "неравнодушное отношение общества к процессу отправления правосудия", но считает содержание ряда публикаций "неприемлемым вмешательством в деятельность по осуществлению правосудия, проявлением неуважения к суду, провокациями в адрес судьи федерального суда". Авторов таких высказываний обвинили в низкой правовой культуре. При этом о каких конкретно публикациях и высказываниях идёт речь – не говорится.