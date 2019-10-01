На границе Ирака и Сирии возобновил работу контрольно-пропускной пункт. Он был открыт для гражданских лиц и транспортных средств после восьмилетнего перерыва в работе в понедельник, 30 сентября.

Власти двух стран рассчитывают на развитие сирийско-иракского экономического сотрудничества. При этом западные наблюдатели опасаются усиления влияния Ирана в регионе. Как в Сирии, так и в Ираке действуют шиитские группировки, которые поддерживает Тегеран.

КПП между иракским Эль-Каимом и сирийским Абу-Кемалем находится на стратегически важном маршруте снабжения. Пропускной пункт был одним из крупнейших и прекращал работу из-за начала гражданской войны в Сирии. Позднее этот район оказался под контролем террористической группировки "Исламское государство". С 2011 года пропускной пункт между ними был открыт только для государственных или военных перевозок.

Расположение союзников Ирана по обе стороны границы и в непосредственной близости от военных баз США и их союзных сил может усилить напряжённость в отношениях между Вашингтоном и Тегераном.