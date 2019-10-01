Конфликт в НИИ онкологии имени Блохина. Главное

Группа из 10 детских онкологов из НИИ детской онкологии и гематологии, которой входит в структуру Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина, написала заявления об увольнении. Максим Рыков, замглавы НИИ детской онкологии, продемонстрировал журналистам несколько заявлений.

В разговоре с газетой "Коммерсантъ" Рыков уточнил, что заявления подадут как все сотрудники отделения трансплантации костного мозга, так и сотрудники некоторых других подразделений. По его словам, уволиться намерены написать и многие медицинские сёстры, работающие в учреждении.

В кадровой службе НИИ детской онкологии и гематологии утверждают, что бумаги ещё не видели. "Ни одного заявления пока нет", - сообщили в пресс-службе агентству RNS.

Конфликт в Центре имени Блохина

Конфликт в медучреждении разгорелся летом 2019 года, когда входящий в состав центра имени Блохина НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. Врачи заявляли, что при ней в институте создалась напряженная обстановка. А в августе сотрудники онкоцентра рассказали "Медузе" о резком снижении зарплат. Специалисты также утверждали, что новое руководство вынуждает их массово увольняться. "В последний месяц медсёстрам и операционным сёстрам заплатили около 15 тысяч рублей. Врачи получили чуть больше, но не во всех отделениях. Лично я получила около 35 тысяч, и это большая зарплата по центру за последний месяц. Все деньги, которое заработало отделение на платных услугах, просто не выплатили", – рассказал один из врачей "Медузе".

Собеседники издания связывали финансовые проблемы учреждения с приходом нового руководства и с увеличением числа административных должностей: "При новом директоре значительно увеличился административный штат, в частности у него появилось 20 заместителей с довольно высокими зарплатами. По всей видимости, был расчет на то, что придут дополнительные деньги от Минздрава, а этого не произошло". В августе профсоюз "Альянс врачей" также опубликовал приказ директора НМИЦ Ивана Стилиди, в котором говорилось об изменении штатного расписания. "В целях оптимизации организационно-штатной структуры" планировалось сократить более 700 штатных единиц. Пресс-служба центра тогда отмечала, что массовые увольнения не планируются, а цель приказа - плановое сокращение вакантных ставок.

В конце сентября онкологи Максим Рыков, Георгий Менткевич, Наталия Субботина и Василий Бояршинов выпустили видеоообращение, в котором сообщили о готовности уволиться, если не будет заменено руководство института детской онкологии. Одним из инициаторов этого обращения был Георгий Менткевич, а газета "Известия" писала, что именно из-за решения нового руководства уволить Менткевича и начался конфликт.

"Мы требуем отстранить вновь назначенное руководство института, обоснованно и прозрачно распределять зарплату, провести аудит строительства новых корпусов института. Мы обращались ко всем представителям власти, нас никто не услышал. Теперь обращаемся ко всем гражданам России - коллегам, пациентам и их родителям с просьбой нас поддержать, потому что если не вы, то за нас никто больше не заступится, - заявили авторы обращения. - Если требования не будут выполнены, 26 сотрудников Научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии уволятся из института".

Требования врачей поддержали родители детей, проходящих лечение в НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина. Их обращение видеообращение опубликовал "Альянс врачей": "В онкоцентре отсутствуют необходимые противоопухолевые препараты, мы вынуждены их покупать за счет собственных средств, оплачивать проживание в Москве во время амбулаторного этапа лечения".

Реакция руководства

На видеообращение отреагировал глава центра имени Блохина Иван Стилиди. Случившееся он считает локальным конфликтом врачей с новой администрацией, в который теперь втягивают детей и родителей. По словам Стилиди, Менткевич не уволен, а лишь освобожден от одной из двух занимаемых должностей - а именно от должности исполняющего обязанности заведующего отделением. "Он является заместителем директора и совмещал эту должность с исполнением обязанностей заведующего отделением. Георгий Людомирович Менткевич начал свою деятельность, которую мы сейчас обсуждаем, задолго до того, как я как руководитель центра сложил с него полномочия по исполнению обязанностей заведующего отделением. Сделал я это несколько дней назад", - сказал Стилиди.

Происходящую в Центре имени Блохина ситуацию Стилиди описал как "заслуживающую порицания". "В местный конфликт с администрацией были втянуты дети и пациенты. По сути, были выставлены загрядотряды из детей и пациентов", - заявил директор. - За хамское поведение я как руководитель центра вынес ему выговор".

В Министерстве здравоохранения заявили, что специальная комиссия занялась проверкой ситуации в НИИ детcкой онкологии и гематологии, сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз ведомства. Комиссия, в которую вошли онкологи из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, будет работать до 10 октября, однако предварительные выводы она уже сделала. Так, комиссия заключила, что сотрудников во время работы директором НИИ Светланы Варфоломеевой не увольняли, а её требования к сотрудникам являются обоснованными, соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных. Само выступление врачей в комиссии посчитали грубым нарушением врачебной этики. В соцсетях также появились записи медиков в защиту Варфоломеевой и руководства центра.

Президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев на пресс-конференции в Москве рассказал, что лично обошел весь центр, разговаривал с врачами и родителями, однако жалоб и замечаний от них не услышал, передает РБК. Вместе с тем заместитель директора онкоцентра Георгий Менткевич, который был одним из авторов обращения, общаться с Румянцевым не стал и закрылся в своем кабинете.

А врача Наталью Субботину, которая в видеообращении обвинила руководство онкоцентра в "терроризировании" коллектива ради продвижения своих людей, перевели с 1,5 ставки на 1 ставку, как утверждается, из-за нарушений трудовой дисциплины ещё до прихода в институт детской онкологии и гематологии нового директора.