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В ответ на критику глава Камчатки предложил Навальному должность

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин

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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин предложил главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному возглавить одно из отдаленных сёл региона.

Заявление Илюхина прозвучало в ответ на критику Навального руководства края. В конце сентября на канале "Навальный Live" вышел сюжет о заброшенной котельной в камчатском посёлке Средние Пахачи, которую местный министр ЖКХ Олег Кукиль объявил действующей, хотя она не работает с 1999 года.

В интервью изданию "Коммерсант" Илюхин заявил, что Навальный "транслировал на всю страну неправду, говоря о том, что на эту котельную 20 лет тратились бюджетные деньги". На самом же деле, по словам Илюхина, все эти годы село отапливалось за счёт "локальных источников – угля, электричества и дров". "Навальный поспешил обвинить нас в коррупции", – резюмировал чиновник.

Предлагая главе ФБК возглавить село на севере России, губернатор Камчатки отметил, что Навальный получит "бесценный управленческий опыт". "Критиковать несложно, заработайте репутацию человека не только громкого слова, но и настоящего дела", – сказал Илюхин, заочно обращаясь к оппозиционному политику.

Навальный пока не отреагировал на предложение.

/**/ /**/ /**/ Иллюстративное фото
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  • Член партии "Единая Россия" Владимир Илюхин стал губернатором Камчатского края в марте 2011 года. Четыре года назад он был переизбран на новый срок, получив чуть больше 75% голосов избирателей.

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