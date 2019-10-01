Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В мэрию Москвы подана повторная заявка на шествие "Бессмертный ГУЛАГ"

Могилы убитых участников "воркутинского восстания" в 1953 году

В мэрию Москвы подана повторная заявка на проведение шествия памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ".

Первую заявку, которую организаторы подавали на 6 октября, власти города отклонили. Формальный поводом для отказа стало то, что заявители не указали, как собираются обеспечить организацию общественного порядка и медицинской помощи. В свою очередь, один из инициаторов акции, глава партии "Гражданская инициатива" Андрей Нечаев, утверждал, что мэрии не понравилось упоминание в заявке нынешних политических репрессий.

Теперь организаторы хотят провести шествие 13 октября. Маршрут прежний: от Соловецкого камня на Лубянской площади – до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова. Предполагается, что участники демонстрации понесут портреты репрессированных родственников. Также они намерены потребовать от властей реабилитации всех жертв политических репрессий XX века, открытие архивов КГБ и прекращение репрессий в современной России.

Среди заявителей "Бессмертного ГУЛАГа" – представители партий ПАРНАС, "Яблоко", "Гражданская инициатива", а также общественного движения "Декоммунизация".

На сегодняшний день единственным массовым мероприятием в Москве в память о жертвах сталинского террора является акция "Возвращение имён", которую организует правозащитный центр "Мемориал". Ежегодно в конце октября возле Соловецкого камня на Лубянской площади москвичи в течение дня зачитывают фамилии репрессированных.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG