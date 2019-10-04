Тучи над городом встали. Андрей Мальгин - о героях спорта

Над российским спортом вновь нависла угроза. По своим масштабам и возможным последствиям ничуть не менее крупная, чем пять лет назад, когда обнаружилось, что великолепные результаты национальной сборной на сочинской олимпиаде были достигнуты в результате спецоперации ФСБ. Однако, в отличие от того скандала, на этот раз российская пресса освещает события весьма скупо. И только отдельные реплики спортивных руководителей выдают масштаб трагедии.



Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков: "Ситуация очень серьезная… За короткий срок в три недели нашим организациям, ответственным за процедуру передачи базы данных, необходимо либо доказательно опровергнуть подозрения в каких-либо манипуляциях с российской стороны, либо предпринять исчерпывающие меры по выявлению лиц, причастных к этой истории. В противном случае наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России на Играх в Токио в следующем году".

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус: "Нас предали, у нас отняли право быть на стороне правды, отняли те, кто был ответственен за вывод спортивной организации из допингового кризиса. Сегодня спортивная организация России уже не стоит на краю пропасти, мы летим в пропасть, глубина которой сложно предсказуема. Видя требования WADA, осознавая их обоснованность и тяжесть последствий для российского спорта, я заявляю - это трагедия нашего спорта, если не сказать больше – это внутренний заговор против нашего спорта…"

Корреспондент спрашивает у дважды олимпийского чемпиона, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова (и, кстати, бывшего министра спорта): "Насколько, на ваш взгляд, велика вероятность, что Россия не сможет принять участие в Олимпийских играх?" И Фетисов отвечает: "Если то, о чем сейчас все говорят, произошло на самом деле, то шансов у нас ноль". Так что же произошло?

После того, как сборная России неудачно выступила на зимней Олимпиаде в Ванкувере, в Кремле было принято решение подготовиться к следующим, сочинским, олимпийским играм так, чтобы не просто наверстать упущенное, но и уйти в недосягаемый для соперников отрыв. К сегодняшнему дню мы уже знаем, что путь был выбран простой: развернули мощную государственную программу допинга. Московскую антидопинговую лабораторию взяли под контроль чекисты, там разрабатывались препараты и трудно обнаруживаемые коктейли, результаты проваленных допинг-тестов переписывались, злоупотребляющих допингом спортсменов убеждали в безнаказанности.

Дальше был Сочи, где наладили систему подмены проб, а спортсменов накачивали так называемым дюшесом. Но по окончании Олимпиады, когда цель была достигнута (Россия намного опередила всех в медальном зачете), с тремя руководителями этой программы почти одновременно произошли странные вещи: один неожиданно скончался на улице от инфаркта, другой от инсульта, а третий (Григорий Родченков) решил не дожидаться печального исхода и бежал в США. С собой он прихватил многочисленные документы и доказательства государственной допинговой программы. Разразился скандал. У многих спортсменов, на которых указал Родченков, при повторном анализе допинг-проб обнаружили в моче аномалии, а на пробирках следы вскрытия. Последовали многочисленные дисквалификации и отъём олимпийских медалей. Однако многие выкрутились.

Как мы теперь понимаем, Родченков скопировал и сумел вывезти на границу электронную базу Московской антидопинговой лаборатории. Но копия есть копия, для предъявления окончательных обвинений нужен доступ к оригиналу базы. И все эти годы международные спортивные организации, и прежде всего WADA, добивались к ней доступа. Довольно долго российские власти отказывали, никак не объясняя причин. И, наконец, все электронные носители, на которых хранилась база данных лаборатории, арестовал Следственный комитет. Александр Бастрыкин прочно сел на эту базу, не разрешая никому к ней приближаться. На все запросы следовал стандартный ответ: идет следствие. Так продолжалось два года. Забегая вперед, отмечу, что, судя по просочившимся в СМИ скупым данным, именно в эти два года в базе произошли существенные изменения: основной компромат просто потерли.

Чиновники клялись мамой, что все проблемы позади, за допингом установлен полный контроль, а всех, кого надо, накажут

Российское антидопинговое агентство было лишено Всемирным антидопинговым агентством статуса соответствия еще в 2015 году, после доклада комиссии Ричарда Макларена, которая расследовала случаи применения допинга российскими спортсменами. Без восстановления в правах полноценное участие России в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, стало невозможным. Российские спортивные чиновники, не щадя живота своего, бились за восстановление РУСАДА в правах. Они клялись мамой, что все проблемы позади, что за допингом установлен полный контроль, что всех, кого надо, накажут. И вот в сентябре прошлого года WADA со скрипом восстановило в правах РУСАДА, но при условии, что до конца года российская сторона обеспечит полный доступ к злополучной базе. РУСАДА обещала, но, как помним, в самый ответственный момент база не была предоставлена. Можно только гадать, чем была вызвана заминка. Возможно, лихорадочно пытались скрыть следы манипуляций.

"Было удалено несколько положительных данных. Вопрос: почему? - сказал в интервью газете The New York Times глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор. - Мы дадим России возможность объясниться". Какие вежливые люди: дадут возможность объясниться. А вдруг случайность? Но даже сам глава РУСАДА Ганус в интервью агентству ТАСС вынужден признать: "Характер искажений электронной базы таков, что говорить о его случайном характере не приходится, с учетом того, что эти предполагаемые искажения произведены в том числе и за последние два года".

Как бы то ни было, сейчас произошло то, чего не могло не произойти. Обман разоблачен, РУСАДА на грани нового вылета, а WADA в бешенстве. Однако теперь у этого международного органа гораздо больше прав, чем в прежние годы. Согласно новым правилам, WADA может полностью отстранить страну от всех международных соревнований, включая Олимпиаду, и никакой МОК на это решение повлиять уже не может. России дали три недели, и если не последует вразумительных объяснений (а какие тут могут быть объяснения?), то уже в первых числах ноября можно ожидать смертельного для отечественного спорта удара. Эксперты в один голос говорят: этот удар по своим последствиям будет несравним со всеми неприятностями, которые имели место до сих пор. Никакой Бах, глава Международного олимпийского комитета, уже не поможет. Да он собственно уже сказал, что помогать не будет.

Чиновники из РУСАДА уже завопили: ой, а мы не имели доступа к базе два года (намекая: вот с Бастрыкина и спрашивайте, а нас за что наказывать?). Другие же заранее выступили в таком духе: "Если есть несоответствие между базами данных РУСАДА и неким экземпляром информатора, то почему вопросы задают опять России, а не беглому жулику и провокатору? Версия о том, что беглец подсунул ВАДА фальшивку, сводя счеты с российскими спортсменами, мне видится более жизнеспособно"» (это цитата из выступления председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева).

В любом случае можно не сомневаться, что виноватыми окажутся иностранные русофобы, а вовсе не отечественные жулики с погонами на плечах. Так объяснят народу. А что же спортсмены? Олимпийская чемпионка легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что если РУСАДА снова дисквалифицируют и путь на соревнования будет закрыт, то она уедет из страны, и к такому решению готовы многие другие именитые атлеты.

Итоги, конечно, подводить преждевременно, нужно дождаться ноября. Но весь это позор последних пяти лет подводит к выводу: всего этого могло бы не случиться, если бы в спортивные дела не вмешался чекистский режим, пытающийся взять под свой контроль все сферы жизни.

Андрей Мальгин – журналист и блогер

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