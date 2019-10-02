Трамп: расследование по импичменту является попыткой переворота

Президент США Дональд Трамп назвал расследование по его импичменту "попыткой переворота".

Расследование инициировали демократы в Палате представителей Конгресса США. Поводом стал телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом стало известно от информатора – сотрудника спецслужб США.

Белый дом опубликовал транскрипт разговора в конце сентября. Согласно документу, Трамп просил Зеленского провести расследование в отношении сына Джо Байдена – вероятного конкурента на выборах президента 2020 года. По словам Трампа, Байден-младший причастен к коррупции на Украине. Критики президента утверждают, что Трамп превысил полномочия, пытаясь получить компромат на возможного соперника.

В рамках расследования Палата представителей вызвала на для дачи показаний в Конгресс нескольких сотрудников Госдепартамента США, включая госсекретаря Майка Помпео. В числе приглашённых в Конгресс - бывший спецспредставитель США по Украине Курт Волкер, экс-посол Украины в Соединенных Штатах Мари Йованович

Трамп все обвинения в свой адрес отвергает. В свою очередь Помпео заявил, что демократы из Палаты представителей запугивают сотрудников Госдерартамента. Зеленский на встрече с президентом США в Вашингтоне заявил, что президент США во время телефонного разговора не оказывал никакого давления.