Спецпредставитель США по Украине подал в отставку

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают агентства "Ассошиэйтед Пресс" и "Рейтер". Это произошло в пятницу, на следующий день после публикации жалобы анонимного сотрудника американской разведки на возможное давление президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно документу, президент США просил у украинского коллеги расследовать работу на Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Глава Белого дома считает, что Байден-младший может быть причастен к коррупции на Украине. ​

Джо Байден — один из вероятных противников Трампа на президентских выборах 2020 года. Демократы в Конгрессе считают, что просьба о поиске коррупционных связях в его окружении может расцениваться как вмешательство иностранного государства в избирательный процесс. Нижняя палата Конгресса запустила процедуру импичмента президента США.

Волкер упоминался в опубликованной жалобе на Трампа. 3 октября он вызван в Конгресс дать показания в рамках расследования, предшествующего голосованию по импичменту.