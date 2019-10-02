В Карелии в районе деревни Выгостров поврежден уникальный археологический памятник – стоянка первобытного человека, расположенная по соседству со самой знаменитой группой беломорских петроглифов "Бесовы следки".

Как сообщил сайту Север.Реалии археолог Петрозаводского государственного университета Александр Жульников, он обнаружил разрушение древнего культурного слоя на территории стоянки, которая оказалась в зоне земляных работ при прокладке электролинии к защитному павильону над "Бесовыми следками".

"У четырех опор электролинии местами срезан грунт и верхняя часть культурного слоя, местами опора полностью уходит в его глубину. Рядом, буквально в нескольких метрах от опоры, находится раскоп 50-60-х годов XX века. Там все разворочено, виден красный грунт, покрытый охрой", – рассказал Александр Жульников.

Ученый опасается, что разрушение памятника на этом не остановится. По словам археолога, к павильону планируется построить дорогу, и тогда площадь разрушений культурного слоя может оказаться значительно больше. В начале сентября Александр Жульников направил обращение в Управление по охране объектов культурного наследия Карелии, в котором потребовал принять меры по обеспечению сохранности археологических объектов, предусмотренные федеральным законодательством, однако реакции республиканских властей на это обращение не последовало.

Защитный павильон "Бесовы следки" возводится в рамках подготовки к празднованию 100-летия Республики Карелии, которое намечено на 2020 год. Работы курирует заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, который входит в руководство Государственной комиссии по подготовке карельского юбилея.