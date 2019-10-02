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Евросоюз призвал к открытому расследованию гибели Хашогги

Церемония памяти Джамаля Хашогги, Стамбул, 2 октября 2019 года

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Евросоюз настаивает на проведении открытого расследования и привлечения к ответственности виновных в гибели журналиста Джамаля Хашогги. 2 октября исполнился год со дня его исчезновения в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. В свою очередь в ООН призвали провести расследование роли саудовского наследного принца Мохаммеда бин Салмана в убийстве журналиста.

В Стамбуле сегодня прошла церемония памяти Хашогги. На ней был открыт памятник журналисту. В церемонии участвовали друзья журналиста, правозащитники, а также владелец издательского дома The Washington Post и основатель корпорации Amazon Джефф Безос.

Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашогги выступал с резкой критикой политики Эр-Рияда. Турецкие и американские спецслужбы считают, что к убийству может быть причастно высшее руководство Саудовской Аравии, в частности наследный принц Мухаммед бин Салман. В Эр-Рияде эти обвинения отрицают. Тело журналиста до сих пор не найдено.

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