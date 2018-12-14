Сенат США : ответственность за убийство Хашогги несёт кронпринц

Сенат США единогласно одобрил резолюцию, которая возлагает ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги на наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. Авторы резолюции призывают Эр-Рияд привлечь к ответственности всех, кто замешан в убийстве журналиста.

Согласно американской прессе, аналитики ЦРУ пришли к выводу о том, что решение об убийстве Хашогги не могло быть принято без прямого указа наследного принца Саудовской Аравии. Ранее США уже ввели санкции в отношении 17 подданных королевства, которые, предположительно, входили в состав так называемой оперативной группы по устранению Хашогги.

Многие американские законодатели призывали президента Трампа дать понять, что Вашингтон не намерен терпеть такое поведение со стороны саудовских властей. Трамп назвал выводы ЦРУ неоднозначными и заявил, что тесные отношения с Эр-Риядом крайне важны для Вашингтона и с экономической точки зрения, и для обеспечения безопасности в Ближневосточном регионе и ради борьбы с международным терроризмом.

Ранее в четверг американские сенаторы большинством голосов приняли резолюцию о прекращение поддержки Саудовской Аравии и её союзников в Йемене, где они совместно с правительственными войсками воюют против проиранской вооружённой группировки хуситов. Законодатели приняли это решение из-за жестокого убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

Резолюция пока не получила статуса закона, для этого потребуется ряд дополнительных шагов. Согласно Reuters, американские законодатели впервые в истории поддержали решение о выводе солдат армии США из зарубежных военных операций.