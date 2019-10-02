После московских онкологов массово увольняются пермские детские врачи

Врачи-неонатологи пермской городской больницы № 6 заявили о намерении уволиться "всем составом".

В видеобращении, которая записала заведующая отделением новорожденных Ирина Петрова, утверждается, что пять врачей уже уволились "из-за низких зарплат и тяжёлых перегрузок". Оставшиеся доктора также жалуются на "хроническую усталость", "невозможность физически закрыть дежурства" и "отсутствие адекватной оплаты труда".

Неонатологи требуют оплатить им все переработки за год и набрать дополнительных врачей в отделение новорожденных. В противном случае они уйдут из больницы. По словам Петровой, медики уже написали заявления об увольнении.

Ранее о своём увольнении заявили 26 врачей крупнейшей в России детской онкологической клиники – московского НИИ онкологии и гематологии имени Блохина. Они обвинили новое руководство института в том, что оно продвигает по службе "своих людей", чем ставит под угрозу жизни детей.

Как рассказали врачи, зарплаты сотрудников, лояльных новому руководству, в несколько раз превышают зарплаты тех, кто не согласен с проводимой им политикой. Таким образом, считают медики, из института выдавливают неугодных, среди которых – лучшие в стране специалисты.