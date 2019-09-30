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26 врачей крупнейшего в России онкоцентра заявили об увольнении

Работа отделения диагностики онкологических заболеваний Российского онкологического научного центра имени Блохина

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Врачи НИИ детской онкологии при Национальном медицинском исследовательском центре имени Блохина записали видеообращение, в котором заявили об увольнении из института. Медики обвинили новое руководство в кумовстве, дестабилизации работы клиники, а также в том, что оно поставило под угрозу жизни детей.

По словам врачей, последние годы дети лечатся в ужасных условиях: в онкоцентре отсутствует вентиляция, стены в палатах покрыты плесенью, а сами палаты переполнены больными. При этом уже двадцать лет идёт строительство новых корпусов, но введение их в эксплуатацию откладывается из года в год.

Вместо решения этих проблем новое руководство, как отмечают медики, "устроило аппаратную борьбу и терроризирует коллектив, чтобы продвинуть по службе своих людей". Как рассказали врачи, зарплаты сотрудников, лояльных новому руководству, в несколько раз превышают зарплаты тех, кто не согласен с проводимой им политикой. Таким образом, считают авторы обращения, из института выдавливают неугодных, среди которых – лучшие в стране специалисты.

Видеообращение записали четверо медиков НИИ имени Блохина: заместители директора института Максим Рыков и Георгий Миткевич, а также онкологи Василий Бояршинов и Наталья Субботина. При этом, по их словам, заявления об увольнении написали 26 сотрудников. Остаться на работе они согласны только при выполнении трёх требований: отстранения нового руководства НИИ, обоснованного и прозрачного распределения заработной платы, а также проведения аудита строительства новых корпусов.

Отдельно авторы обращения подчеркнули, что много раз просили помощи у власти, но, поскольку никакой реакции не последовало, теперь врачи обращаются с просьбой поддержать их ко всем гражданам России.

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  • НИИ онкологии и гематологии имени Блохина является крупнейшей детской онкологической клиникой в России, а также одной из самых крупных в мире. В ней работают более 3500 человек.
  • О планах нового руководства института изменить штатное расписание и сократить более 700 сотрудников стало известно в августе 2019 года. Тогда в НИИ отмечали, что речь идет о сокращении вакансий, а не об увольнении врачей. Однако сотрудники жаловались на увеличение административных должностей, резкое понижение зарплат врачам, на невыплаты денег, которые были заработаны на платных услугах, а также на шантаж со стороны руководства с целью написания заявлений о переходе на полставки. Врачи обращались с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину и просили отправить в отставку директора института Светлану Варфоломееву.

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