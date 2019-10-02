Посол США призвал Россию освободить американца Пола Уилана

Посол США в России Джон Хантсман 2 октября навестил обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана в СИЗО "Лефортово". По словам Хантсмана, Уилан, состояние здоровья которого ухудшается, содержится в тюрьме уже девять месяцев без каких-либо доказательств. Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Позже выяснилось, что он имеет еще три гражданства – Великобритании, Ирландии и Канады. Хантсман провел в СИЗО "Лефортово" более полутора часов. Сегодня был его последний день работы в России. Посол США сообщил, что покидает Москву в среду, так как его дипломатическая миссия завершается.