Топ-менеджера "Аэрофлота" арестовали по обвинению в хищении средств

Суд в Москве в среду арестовал заместителя генерального директора "Аэрофлота" Владимира Александрова. Ему предъявлено обвинение в хищении 250 миллионов рублей у авиакомпании. Об этом сообщает агентство "Москва".

Прокуратура просила отправить Александрова под домашний арест. Следователь настаивал на заключении под стражу. Ранее Александров был задержан и допрошен.

Топ-менеджера "Аэрофлота" обвиняют в том, что в 2015 и 2016 годах он и глава юридического отдела компании Татьяна Давыдова заключили договоры на оказание юридических услуг с адвокатами Александром Сливко и Диной Кибец. Однако все работы выполняли штатные юристы компании. С 2016 по 2018 год представители авиаперевозчика перевели на счета адвокатов 250 миллионов рублей рублей.