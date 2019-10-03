В Москве у метро появился баннер "Свободу Константину Котову"

В Москве на мосту возле метро "Комсомольская" появился баннер с надписью "Свободу Константину Котову и всем фигурантам "московского дела"".

Фотография опубликована в твиттере издания "МБХ медиа" и телеграм-канале "Константин Котов Info", посвящённом делу осуждённого по "дадинской" статье гражданского активиста.

Константин Котов стал вторым осуждённым по уголовной статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Его приговорили к 4 годам заключения в колонии общего режима за несколько одиночных пикетов в поддержку политзаключённых. Суд над активистом проходил одновременно с рассмотрением дел обвиняемых по "московскому делу" о массовых беспорядках и нападении на полицейских.

Сегодня Мосгорсуд должен рассмотреть апелляцию одного из осуждённых по делу о несканкционированном митинге в Москве 27 июля. 48-летний охранник РЖД Евгений Коваленко получил три с половиной года колонии общего режима за применение насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, во время акции 27 июля ​Евгений Коваленко сначала толкнул руками сотрудника патрульно-постовой службы МВД Евгения Терещенко, а затем бросил мусорный бак в сторону омоновца Максима Салиева, который задерживал другого протестующего. Коваленко признал, что кидал урну, но настаивал на том, что не собирался причинять сотруднику правоохранительных органов боль. На видео с акции видно, что бак едва коснулся полицейского.

Накануне Мосгорсуд должен был продолжить рассмотрение жалобы на приговор другому обвиняемому по "московскому делу" Ивану Подкопаеву, но заседание перенесли на 9 октября.

25-летний Иван Подкопаев получил три года колонии общего режима за применение насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, Подкопаев распылил газовый баллончик в сторону полицейских. Во время последнего слова подсудимый сказал, что он не хотел причинить им вред: "Единственное, что спровоцировало мои действия, было то, что они взяли металлическое ограждение [и начали давить им] на людей, среди которых были женщины и пожилые люди".



Прекратить "московское дело" и другие преследования, связанные с акциями протеста в Москве, неоднократно требовали правозащитники, деятели культуры, учёные и студенты. С середины сентября в Москве продолжаются пикеты с требованием освободить политзаключённых, а 29 числа в российской столице состоялся митинг, собравший более 20 тысяч человек.