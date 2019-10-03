Посол США в последний день работы посетил в СИЗО Пола Уилана

Посол США Джон Хантсман завершил работу в России. В четверг, 3 октября, он вылетит на родину. Имя преемника дипломата по-прежнему неизвестно, но он должен вскоре прибыть в Москву.
В последний день работы на посту посла Хантсман посетил в следственном изоляторе "Лефортово" американца Пола Уилана.
Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года и вскоре арестовали по подозрению в шпионаже. Позже выяснилось, что он имеет еще три гражданства – Великобритании, Ирландии и Канады. В России Уилану грозит до 20 лет тюрьмы. Вину он не признаёт. В конце августа американцу предъявили обвинение в окончательной редакции. Суд продлил его арест до 29 октября.
Хантсман призвал российские власти немедленно отпустить Уилана в связи с ухудшением здоровья, а также отсутствием каких-либо
доказательств. "Мы слышали от властей, что его поймали с поличным. Но если бы этому были хоть какие-то доказательства, нам или его адвокату их бы точно показали. Но мы ничего не видели", - сказал Хантсман в интервью Радио Свобода.
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