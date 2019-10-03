"Музыки всё меньше": Рунет на смерть Карела Готта и Гии Канчели

Одной из главных тем среды стала смерть знаменитого чешского певца, любимца советской публики Карела Готта.

Вадим Массальский:

"Золотой голос", который до сих пор звучит как воспоминание из моих детства и юности. Такие таланты рождаются раз в поколение.

Нахим Шифрин:

Вот и Карела Готта не стало. Мой материк уже давно ушёл под воду... А теперь ещё прихватывает за собой любимые острова...

Алексей Цветков:

А ведь казался вечным. Последние времена наступают.

Татьяна Аникина:

Я не была фанатичной поклонницей его творчества.

Но всегда понимала, что для многих в Чехии он десятилетиями оставался любимым Золотым соловьем, одним из символов национальной культуры, чем-то незыблемым, практически вечным.

Я уважаю чувства дорогих моему сердцу чехов.

И горюю вместе с ними...

Владимир Кудрявцев:

Одно из любимых хайку Еса Бусона:

Вот и люди ушли,

А он все поет -

соловей на ветке.

Теперь улетел и соловей, а песня не смолкла. Она - в ветвях, которыми играет ветер. Я знал нескольких людей, которые дружили с ушедшим ночью Карелом Готтом. Все они сходились на том, что лучшей дружбы им никто не дарил. Чистый, беззвездный в самоотношении (при бешеной популярности не только в Чехословакии и СССР), человечный, открытый, всегда готовый помочь, заботливый. Весь секрет его улыбки в том, что она не была "сценической". Он естественно лучился ею, потому что весь умещался в своей улыбке. Как Гагарин. Гагаринская улыбка Готта - точно сказала Гульшат Уразалиева. Улыбка узнавшего звезды земного человека. Которые еще теснее сблизили его с людьми.

Наталья Зимянина:

Не сомневаюсь, что Готту, который подарил столько радости людям, в Чехии в ближайшее время поставят памятник.

Кто-то, правда, иронизирует над популярностью Готта в Советском Союзе.

Кирилл Шулика:

В СССР была такая программа, часто на па Пасху "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады". На Пасху там могли даже битлов показать. Но вообще советскому зрителю из иностранцев показывали только прибалтов, потому что у них был акцент, например, Яака Йоала, или полячку Анну Герман, но если они хорошо себя вели, то еще и чеха Карела Готта. Советский человек мог официально слушать только советские песни и песни в исполнении граждан стран соцлагеря.

Фёдор Крашенинников:

Всё-таки Восточная Европа жила непонятной советским людям жизнью.

Вот, например, биография чешского человека Карела Готта.

" в 1967 году он отправился на гастроли в Лас-Вегас (США).

Из Америки Карел Готт вернулся профессионалом, сделавшим ставку на мейнстримовое направление поп-музыки... На конкурсе «Евровидение-1968» он представлял Австрию и занял тринадцатое место с песней «Tausend Fenster»"

То есть у них вот так вот можно было - в 28 лет поехать петь в Лас-Вегас, а в 1968 году представлять на Евровидении буржуазную Австрию с песней на немецком языке.

Это вот как если бы какой-нибудь Лев Лещенко поехал петь в Лас-Вегас, ВЕРНУЛСЯ, а потом поехал на Евровидение представлять Финляндию.

Интересно, советские люди тогда понимали, что они живут в самом унылом бараке соцлагеря?

Уточню вопрос: а каково это - понимать, что гражданам ЧССР можно то, что гражданам великой супердержавы СССР вообще никак нельзя?

В тот же день пришла новость и о кончине грузинского композитора Гии Канчели.

Юлия Рахаева:

Слушайте, ну косит уже даже не косой, а просто каким-то комбайном! С интервалом минут в пять узнала о смерти Гии Канчели и Карела Готта. При жизни никому бы не пришло в голову поставить их рядом, а вот дата смерти уравняла... Оба были прекрасны, каждый по-своему.

Мариам Мерабова:

Любимый , гениальный композитор и человек. Царствие Небесное ждёт Вас, дорогой Гия Александрович

Лев Рубинштейн:

В середине 90-х я приехал на год в Берлин, и мы оказались с ним соседями - мы жили на соседних улицах. А поскольку большую часть времени я жил там один, без семьи, он и его чудесная жена с чисто грузинской душевной щедростью стали меня немножко опекать. Время от времени я получал приглашения на обед или на ужин.

То, что он замечательный композитор, я знал давно. Но то, что он оказался еще и необычайно обаятельным, мудрым и доброжелательным собеседником и бесконечно радушным хозяином, я узнал именно там и именно тогда.

Каждая встреча, каждое общение с ним было настоящим праздником.

Гия, спасибо! Светлая, светлая память ...

Тина Канделаки:



Сегодня умер великий грузинский композитор Гия Канчели, и для меня это большая личная утрата.



Я часто бывала в их доме, поскольку сын Гии давал мне частные уроки грузинского языка, и мне повезло приходить в их дом, где каждый член этой невероятно интеллигентной, скромной и красивой семьи был выдающимся человеком.



Музыку Канчели знают миллионы людей по всему миру. Вместе с Георгием Данелией они создали великие грузинские фильмы «Не горюй» и «Мимино», блестящую антиутопию «Кин-дза-дза!» и проникновенную сказку «Слезы капали».



Я выросла на этих фильмах о летящей в никуда стране, которую населяют люди, способные к модной нынче эмпатии, и, когда в моей жизни случались болезненные расставания, я пела песню «Чито-гврито»: птичка-невеличка, пой — и все пройдет.



Прощайте, Гия Александрович. Вы ушли, но ваша музыка не пройдет никогда. Она навсегда останется в сердцах тех, кто в минуты счастья или грусти будет напевать себе: «Чито-гврито, чито-гврито, все пройдет».

Антон Долин:

Невероятный композитор, которого у нас знали прежде всего по кино (впрочем, наверное, даже про Шнитке можно сказать то же самое).

Впрочем, для кино он тоже писал немыслимо прекрасную музыку.

Александр Федута:

Я слышал и его симфоническую музыку, удивительную и тонкую. Но большинство будет помнить его как автора театральной и киномузыки.

"Не горюй!", "Мачеха Саманишвили", "Ханума", "Слезы капали", "Мимино", "Несколько интервью по личным вопросам" и страшная, чудовищная по степени выразительности и точности музыка к "Кин-дза-дза".

Звуки повисают в тишине мира, когда уходит тот, кто их слышал и записал. А остальные не могут добиться, чтобы мир затих хотя бы на мгновение.

Музыки все меньше. Остается какофония жизни.

Александр Тимофеевский:

Новость на РБК называется так: «Умер написавший музыку к «Мимино» и «Кин-дза-дза» композитор Гия Канчели». Это то, что в состоянии вместить читатель, даже самый продвинутый, какой есть у РБК.

Чито гврито, чито маргалито да.

И даже - чито дрито, чито Маргарита. Потому что осталось именно так. Проклятие массовой культуры, которое настигает прямо у гроба.

Денис Драгунский:

УМЕР АВТОР "ТРЕХ МЕДВЕДЕЙ" Лев Толстой.

Умер автор "Сказки о Золотом Петушке" Александр Пушкин. Умер автор "Лошадиной фамилии" Антон Чехов. Умер автор "Буратино" Алексей Толстой. Умер автор "Турецкого марша" Моцарт. А также автор "Детского альбома" Чайковский. Умерла авторка граненого стакана Вера Мухина...

Это я к чему?

Это я к тому, что сегодня - мир его праху - скончался выдающийся композитор Гия Канчели, автор множества прекрасных, значительных произведений, известных широкому кругу знатоков и любителей серьезной музыки. Кроме того, он был кинокомпозитором. Но именно "кроме того".

Анатолий Головков:

Мы познакомились с Гией Александровичем в 1989 году, когда я монтировал "Тбилиси, 40 дней", и пришла идея сделать фильм о трагедии и разбое без слов, только на музыке. А Канчели готовился к московской премьере "Оплаканного ветром", литургии памяти Гиви Орджоникидзе для оркестра и альта. Солировал Юрий Башмет.

Я разыскал Гию в грузинской гостинице на Никитских Воротах и готов был умолять, чтобы он дал право на фрагмент для озвучания фильма. Гия разрешил использовать весь материал. Бесплатно. Получился документальный кинореквием.

В нынешней России к Канчели относились прохладно, поскольку он резко выступал против военных акций России в Грузии, против аннексии Крыма, против войны на Украине.

А теперь с ним прощается Грузия и весь мир.

Не только та часть мира, которая ненавидит насилие. Но и те люди, с которыми навсегда останется музыка блистательного Канчели, - с моей точки зрения, потрясающего композитора, человека с большим и благородным сердцем.

Прощайте, маэстро!

Светлая память, искренние соболезнования родным и друзьям.

Октай Сулейманов:

«Когда говорят, что более 80% за «Крым наш», а 20% протестуют против аннексии, значит, что только эти 20% читали Достоевского, Пушкина, Гоголя, Толстого.»

«Мне кажется, что существует два явления, которые могут эту планету когда-то взорвать. Это религиозный фанатизм и фанатичный патриотизм.»

Гия Канчелия

Леонид Мазор:

Какой безжалостный год ... Как к ним так и к нам... Захаров... Канчелия... Готт... И это только за последнюю неделю... Мы становимся старше, в ожидании потерь, а они уходят, оставляя нам нашу молодость... Светлая память...

Константин Дычко:

В последние десятилетия несколько раз бывали моменты, когда известные люди уходят один за другим. Типа, когда за полторы недели Ельцин, Ростропович, Михаил Ульянов, Кирилл Лавров. Для себя я такие моменты, возможно, не совсем удачно, называю "экспресс пошёл". И вот, Захаров, Канчелия, только что - Карел Готт. Опять "экспресс"?