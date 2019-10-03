В Магадане неизвестные избили редактора оппозиционного СМИ

В Магадане утром 3 октября двое неизвестных избили редактора местного оппозиционного издания "Весьма" Андрея Гришина. Нападение произошло в подъезде его дома.

Гришин рассказал редакции Сибирь.Реалии, что из квартиры его выманили обманом. В подъезде на него напал неизвестный. По словам редактора издания, избивавшему человеку было около 25–30 лет. Позже к избиению присоединился ещё один человек. Во время драки журналисту разбили очки, однако серьёзных травм он не получил.​

"Было ударов 15–20. После они успокоились и сказали мне: "Ты понял, чтобы ничего такого больше не писал?!" Стало очевидно, что это были угрозы за мою журналистскую деятельность. Не покалечить, конечно, а припугнуть – акция устрашения", – сообщил корреспонденту сайта Сибирь.Реалии Гришин.



В разговоре он отметил, что не может связать нападение с каким-то конкретным материалом. Издание "Весьма" регулярно публикует критические материалы и расследования, связанные с деятельностью местной власти. Гришин считает, что, несмотря на резкие материалы, большинство из тех, кому они посвящены, не стали бы пользоваться такими методами, как он выразился, "конца 1990-х".​

В пресс-службе МВД по Магаданской области сообщили, что по факту инцидента проводится проверка, а Гришин уже был опрошен. Кроме того, имеется видео с камер видеонаблюдения, на которых видны убегающие из подъезда нападавшие. Редактору "Весьма" в полиции рассказали, что губернатор региона уже в курсе ситуации.