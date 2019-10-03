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Лицом к событию

Что опять сказал Путин своим иностранцам? Эфир в 19:05

Владимир Путин на Валдайском форуме год назад

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Еще не глядя выступления Владимира Путина перед иностранцами на Валдайском форуме можно заранее сказать, что он опять будет пытаться предстать перед ними голубем мира. И они поверят? В прямом эфире это общение комментируют аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников и обозреватель украинского канала Прямый Петр Залмаев. Ведут программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

Звоните нам начиная с 1й9.05 с ответом на вопрос: должен ли Путин ради мира вернуть Крым и уйти с Донбасса? Телефон прямого эфира 8-800-22-22-12

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