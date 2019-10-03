Россия вышла в лидеры по количеству заключённых и тюремному бюджету

Россия вышла на первое место в Европе по числу заключённых на 100 тысяч жителей, а также на первое место по количеству бюджетных средств, выделяемых на пенитенциарную систему, следует из доклада экспертов Общероссийского гражданского форума.

По состоянию на 1 июля этого года, в российских колониях и следственных изоляторах находятся более 543 тысяч человек, сказано в документе. По заключению экспертов ОГФ, такое число заключённых обусловлено тем, что в тюрьму отправляют за ненасильственные преступления, а также тем, что большинство обвиняемых приговариваются к лишению свободы на срок более трёх лет.

В частности, 35% заключённых отбывают сроки от 5 до 10 лет, 18% – сроки более 10 лет. Для сравнения: в странах Совета Европы в 2017 году срок лишения свободы до 3 лет отбывало в среднем 40% приговоренных заключенных.

Отдельно авторы доклада отмечают, что "длительная изоляция осуждённых от общества не вносит существенного вклада в профилактику последующих преступлений". В качестве доказательства эксперты приводят данные Федеральной службы исполнения наказаний, по которым за 2018 год 54% заключённых были уже судимы ранее, а 36% – осуждены как минимум трижды.

Кроме того, в докладе отмечено, что российский тюремный бюджет – самый большой в Европе, но при этом содержание одного заключённого обходится примерно в 50 раз дешевле, чем в среднем по европейским странам. В России на это тратится 2,5 евро в день, в Европе – 128 евро.