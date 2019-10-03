Опубликован указ об увольнении главы ФСИН генерал-полковника Корниенко

На сайте Кремля в четверг опубликован указ об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко.

Как следует из документа, указ был подписан ещё 30 сентября.

Тогда же о нём сообщал ряд телеграм-каналов и СМИ, в том числе агентство "Интерфакс" и газета "Московский комсомолец". Они ссылались на неназванные источники. Проект указа Путина об увольнении директора ФСИН также был в распоряжении РБК.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после этого, однако, утверждал, что указа об отставке Корниенко "не было".

Генерал-полковнику Корниенко исполнилось 65 лет. По закону его могли оставить на службе до 70 лет., однако этого сделано не было.

Корниенко возглавил ФСИН в 2012 году, до этого он был главой Государственной фельдъегерской службы и заместителем директора Федеральной службы охраны. За время руководства тюремным ведомством в России стали известны несколько громких случаев пыток в колониях и следственных изоляторах.

В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео пыток заключённого ярославской колонии №1 Евгения Макарова. Он заявлял о систематических издевательствах со стороны сотрудников ИК ещё в 2017 году, однако Следственный комитет завел уголовное дело лишь после обнародования видеодоказательств. Позднее издание опубликовало ещё несколько видео из той же колонии. По этому уголовному делу были арестованы около 20 сотрудников ФСИН.