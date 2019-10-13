Здравствуй, Манхэттен! Владимир Бекиш – о чуде для страны

Крепчает страна. Мускулы наливаются силой. Светлеет взгляд народа. И взгляд народа в сторону власти, и особенно в сторону президента, всё теплее. Конечно, есть мелкие брызги, типа московских протестов и "умных голосований". Но любому патриоту абсолютно ясно, что это всё козни врагов России. Не может Запад принять, что всё сильнее становится Россия. Независимее, духовнее, всё больше уважаемой в мире. Не может Запад смириться с явными успехами России, с успехами её власти. Вот и пакостит. А успехи налицо.

Гиперзвуковые ракеты. Ни у кого нет, а у России есть.

Комплекс ПВО Турция у кого купила? У России, а не у США.

В ПАСЕ несмотря ни на что, вернулась Россия? Да. Гордо и снисходительно проплатив этой ПАСЕ несколько десятков миллионов евро.

"Северный поток – 2" строится? Да. Несмотря ни на какие пакости Америки.

В Сирии всех кто в очередной раз победил окончательно? Россия. Если верить министру иностранных дел Сергею Лаврову.

И в вопросе о территориях Донбасса Россия продвинула своих – "формула Штайнмайера" (причём, как утверждают, не в его, Франка-Вальтера Штайнмайера собственной формулировке, а в российской) – принята Украиной!

И при этом рейтинг президента почти 80%. О чём это все говорит? О том, что россияне довольны своей властью и своим президентом. Одобряют и поддерживают. Понимают, что это все для них делается. И будет им всем только лучше.

Ну действительно, какие страны сегодня правят миром? Считаются сильнейшими, развитыми, авторитетными? Успешными? Понятно, что Россия – одна из первых приходит на ум. Где бы этот вопрос ни задавали – в Европе, Азии, Америке… Нот вот какое странное дело. Есть всякие цифры и всякие данные, изучение которых озадачивает. И как-то тянет по-другому взглянуть на россиян, на государственную власть, которую так одобряют россияне.

Вот рейтинг стран мира по индексу процветания. Он определяется на основе показателей, объединённых в девяти категориях: экономика, предпринимательство, управление, образование, здравоохранение, безопасность, свобода личности, социальный капитал, экология. Не может нас не радовать, что "великая" Америка в этом рейтинге всего-то на 17-м месте! И значит, не им нас учить, как жить. И не Латвии щеки дуть, с её 40-м местом. Да и Польше, которая на 33-м месте в рейтинге. А вот россиянам… Задуматься бы, может быть, сидя на 96-м из 149. Хотя, я думаю, вряд ли задумается большинство россиян. Скорее всего, скажут, что рейтинг буржуйский, а потому верить ему нельзя.

Тем более что в 2012 году Россия занимала в этом рейтинге не 96-е, а 66-е место. Ну, в самом деле – не может ведь так быть, чтобы президент, власть делали Россию всё лучше и лучше на протяжении вот уже двадцати лет, а цифры говорят об обратном… Явно, что-то нечисто тут.

А раз нечисто – бесполезно пытаться переубедить. Даже с цифрами в руках. И даже с многими цифрами. Скажем, такими. Вот индекс конкурентоспособности стран мира. Первое место – понятно, что США. Мир чистогана и жестокой борьбы за место под солнцем. Последние места у Йемена и Чада. Тоже, в общем, не удивительно. А Россия – 43-е место среди 140 стран мира. Уступая и Латвии, и Катару, и Португалии с Ирландией.

Или вот индекс верховенства закона. Рейтинг 113 стран за 2018 год. Я, конечно, понимаю, что после того, как прокуратура требует за пластиковый стаканчик, брошенный в сторону гвардейца, дать бандиту несколько лет тюрьмы, а через несколько дней вдруг требует освободить этого бандита от ответственности вообще, причём судья с радостью утверждает и то, и другое, – ждать успехов России в этом рейтинге сильно не приходится. Но чтобы 89-е место из 133… Уступая и Колумбии, и Танзании, и Ямайке… Это сильно.

Глобальный индекс эффективности системы образования. Всего оценивалось 50 стран. И великая, читающая в метро Россия, заполонившая своими специалистами "силиконовую долину", занимает в этом рейтинге 36-е место. Выше России в этом рейтинге и Саудовская Аравия, и Венгрия, и Тайвань с ЮАР.

Или вот, к примеру, еще показатель – размер государственного бюджета. Интуитивно понятно, что огромная Россия, с несметными природными богатствами, которые она с прибылью продает на Запад, равно как и с вооружениями, которые она продает на Восток, должна быть в первых рядах среди всех стран по размеру бюджета. А действительность в 2019 году такова. Первое место – США с госбюджетом в 3,4 триллиона долларов; второе место – Китай, 2,95 триллиона долларов; следующей идет Германия – 1,33 триллиона долларов. Ну, и дальше я должен вас разочаровать ещё 13 раз. Потому что Россия занимает в этом рейтинге 15-е место, с бюджетом в 340 миллиардов долларов (даже до полутриллиона не дотягиваем). Вообще, на мой взгляд, этот рейтинг – самый обидный. Дело даже не в том, что в нем Россия уступает и Южной Корее, у которой нет ни капли нефти, и Бразилии, и даже Испании с Италией. Обидно то, что нельзя обвинить врагов в том, что цифры эти лживые и подтасованные. Если у Франции бюджет триллион с лишним долларов, а у России меньше 400 миллиардов – ну как тут доказать, что Россия мощнее и лучше Франции?..

Хотя, если уж на то пошло, дело ведь не в размере бюджета. А в том, как и на что его тратить. И тут я не буду приводить скучные сравнения доли расходов на обучение и оборону. Я хотел бы взглянуть в корень. Что это такое вообще – государство и государственная власть? Для чего оно существует? Самый эффектный пример того, как создается и действует государство, даёт нам одна далекая страна, созданная приехавшими из Европы лишенцами и неудачниками. И вот, по мере того как они дрались с индейцами, мыли золото и ловили мустангов, и каждый был сам по себе и мог за себя постоять, у них в какой-то момент возникла потребность договориться. Следовать правилам, которые все (или хотя бы большинство) примут. И они придумали шерифов. Шерифа выбирали, ему доверяли следить за тем, чтобы парни не пристрелили друг друга без причины. Поскольку шериф, будучи занятым контролем за выполнением правил, уже не имел времени на мытье золота и выпас бизонов, то парням пришлось регулярно сбрасываться деньгами на содержание своего контролёра. Так возник бюджет…

Ну, а дальше пошло: построить забор вокруг своего бунгало еще можно было в одиночку, а вот протянуть дорогу к соседнему поселению, чтобы возить туда на продажу индюшек, – уже нет. Приходилось сбрасываться на строительство дороги. Бюджет… Бюджет – это та дань, которую те, кто правит страной, собирают с граждан. С граждан в любом качестве – как частных лиц, так и компаний, которыми эти граждане владеют или в которых работают. А на что потратить эту собранную дань? Кто решает? Те, кто правят. И на что же? Ну, понятно, что на дороги к соседнему поселению. На защиту своей армии от чужой армии. Ну и еще на… им же тоже нужно кушать.

Какое чудо произойдет в этой стране первым: министры с депутатами начнут на работу ездить на велосипедах или народ начнет честно платить налоги?

Как-то так получилось, что в "цивилизованных" странах эта система отшлифовалась, и работает, и даже устраивает большинство населения. В тех же США самым серьезным преступлением считается уклонение от уплаты налогов, а в Германии канцлер не считает зазорным полететь в официальный зарубежный визит на рейсовом самолете. А в Норвегии премьер-министр ездит на работу на велосипеде. Но в России… Почему-то, в силу какого-то загадочного закона природы, система сбора денег на содержание государства (то есть бюджет) наложилась на особенности национального менталитета. Менталитета той части народа, которая собирает и тратит. Результат вы видите сами.

В советское время, когда страной управляла единственная и непогрешимая КПСС, она же и решала, на что тратить бюджет и как его собрать. И тратили, конечно, только на благо народа! Не на себя, скромных бойцов партии и государства!! Даже существовал "партийный максимум", член партии не мог получать зарплату больше определенной суммы. Чтобы никто не мог обвинить партию в том, что она жирует на средства народа. Только вот продукты партийцы покупали в спецраспределителях, почти задаром, и всё, чего только желали. И лечились в закрытых спецбольницах. И отдыхали в закрытых спецсанаториях…

Сегодня нет КПСС. Зато бюджет страны остался. Бюджет на благо народа, как было всегда. Правда, поговаривают, что в буфете Госдумы цены на еду… только позавидовать. И за счёт чего оно там так дешево?.. Почему-то все, кто однажды каким-то чудом попал во власть (любую, будь то министерство, или мэрия, или парламент любого уровня), оттуда уходят либо в тюрьму (если не повезет), либо в мир иной. А вообще – просто не уходят. Переходят. Из министров в депутаты. Из депутатов в послы. Из послов в сенаторы. Из сенаторов в губернаторы. Потому что – бюджет… Потому что бюджет – это персональный автомобиль. Выделенная полоса на дороге. Гостиничный номер в командировке за миллион рублей. Билет первого класса всегда и везде. Государственный контракт нужным компаниям нужных людей. Чтобы тоже могли первым классом.

Вот на днях Россия в обиде и ярости задала жару Америке. За то, что российским парламентариям и чиновникам не дали визы, чтобы съездить в Нью-Йорк на сессию ООН. Вот что вы будете делать, если вам, рядовому налогоплательщику, захочется в Нью-Йорк? Если есть деньги, то получите визу, купите билет на самолет и – вперёд! Только деньги вот… Но если вы "при бюджете", то всё становится намного легче: вам и визу, и билет, и суточные – оттуда. Из бюджета. И вот вы уже предвкушаете, как по Манхэттену вечером, не торопясь… И вдруг – нет визы!!! Не видать Манхэттена!!! Да что они себе позволяют?!! Что же – опять только в Крым?! Даже если первым классом?!!

После этого неприятного инцидента Россия даже начала заявлять, что ООН нужно перенести из США. Только я вот уверен, что ничего такого Россия в результате не станет требовать и тихонько прикусит язык. Потому что рано или поздно визы все равно дадут. И тогда – здравствуй, Манхэттен!! А если ООН действительно вдруг перенесут, скажем, в Колумбию или в Литву – вот оно им надо… Даже бизнес-классом…

Ну, а напоследок – чем отвечают им обычные налогоплательщики, за благо которых они там, "при бюджете", не спят дней и ночей? Размер "серых зарплат" в России, с которых не платятся налоги в бюджет, – 10 триллионов рублей. Это 157 миллиардов долларов. Вот уж воистину великая страна… Интересно, какое чудо произойдет в этой стране первым: министры с депутатами начнут на работу ездить на велосипедах или народ начнет честно платить налоги?

Владимир Бекиш – блогер

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