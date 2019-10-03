Журналисты чешского издания Deník N побеседовали с несколькими гражданами России, имеющими отношение к чешской компании Sofbiz, которая перечислила полтора миллиона евро организаторам неудавшегося переворота в Черногории в октябре 2016 года. Этими средствами, по данным черногорского следствия, должно было быть оплачено убийство тогдашнего премьер-министра, а ныне президента страны Мило Джукановича.

Sofbiz была основана в Чехии как филиал сейшельской фирмы и оформлена на живущую в Лондоне Екатерину Остапчук. Она является директором двух сейшельских компаний: Coddan Nominee Administrator Ltd. и Coddan Nominee Subscripber Ltd. Как выяснили журналисты издания, в 2015 году в Великобритании фирмы Остапчук проверяли из-за подозрений в выводе средств компаний, проходящих через процедуру банкротства.

К чешской компании Sofbiz имеет отношение также гражданин России Руслан Галюнин, который проживает в Подмосковье, а также Александр Российченко, который живет в Праге и занимался помощью с оформлением документов фирмы. По его словам, к ее деятельности он не имел никакого отношений. Пообщаться с Галюниным и Остапчук журналистам не удалось.

Как следует из финансовых документов Sofbiz, фирма не вела в Чехии никакой деятельности. Она имеет юридический адрес в Праге, однако офиса у нее нет.

О том, что Sofbiz имеет отношение к попытке совершить госпереворот в Черногории, специальный прокурор Саша Чаденович сообщил летом этого года. Он рассказал, что перечисленные компанией средства сначала попали на банковские счета на Кипре, и уже потом были перечислены группе лиц, имевших отношение к попытке переворота. Целью переворота, по данным следствия, была попытка предотвратить вступление Черногории в НАТО и обеспечить приход к власти пророссийских сил. Москва эти обвинения отрицает.