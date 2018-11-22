Расследовательская группа Bellingcat и российское СМИ The Insider раскрыли личность одного из участников попытки государственного переворота в Черногории. По утверждению журналистов, разыскиваемого властями республики россиянина Владимира Попова на самом деле зовут Владимир Моисеев и он служит в российской военной разведке. Ранее расследователи опознали сотрудника ГРУ в другом россиянине, подозреваемом в организации переворота.

Кто такой Владимир Моисеев

По утверждению журналистов, Владимир Моисеев родился 29 мая 1980 года в Курганской области. Он учился в местной деревенской школе, отслужил в армии и поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, окончив его в звании лейтенанта.

Между 2006 и 2009 годом он перебрался в Москву, где прошел подготовку в войсковой части №48427, относящейся, по утверждению журналистов, к спецназу ГРУ — там расположен 45-й отдельный гвардейский разведывательный ордена Александра Невского полк специального назначения. В 2008 году этот полк принимал активное участие в Российско-Грузинской войне.

До 2015 года Моисеев проживал в общежитии при своей воинской части на Северо-Востоке Москвы. В 2015 году он переехал на престижный Юго-Запад, в район Черемушки, где живёт в соседнем доме с предполагаемым сотрудником ГРУ Александром Мишкиным. Его называют участником покушения на завербованного британской разведкой бывшего начальника кадровой службы ГРУ Сергея Скрипаля.

Под именем Попова Моисеев регулярно летал в Европу, он бывал в Польше, Болгарии, Украине и Молдавии и Сербии. Время от времени он покупал билеты и под настоящим именем.

В Польше Моисеев был в то же время, когда там работал в российском посольстве другой подозревамый по делу о перевороте, россиянин Эдуард Широков (ранее опознанный журналистами, как служащий ГРУ Эдуард Шишмаков). В Болгарии подозреваемые в государственном перевороте, по утверждению черногорской полиции, купили телефоны с шифрованной связью. В Сербии, по утверждению следствия, заговорщики готовили черногорский переворот. В Молдавии Моисеева под именем Попова подозревали в попытке организовать волнения в Гагаузии — автономии, населённой этническим меньшинством.

Как был устроен переворот в Черногории