На массовых протестах в Ираке погибли более 20 человек

В Ираке на антиправительственных митингах погибли не менее 21 человека, сотни – получили ранения, сообщает агентство Associated Press. Среди погибших как гражданские лица, так и сотрудники полиции.

Правительственные силы безопасности применили боевые патроны и слезоточивый газ для разгона демонстрации. В столице Ирака Багдаде введён круглосуточный комендантский час. Власти ограничили доступ в интернет на 75% территории страны.

Протесты в Ираке начались два дня назад. Они носят стихийный характер. Демонстранты в разных городах выступают против коррупции и безработицы. Они также недовольны отключениями электроэнергии и нехваткой воды. Позднее в социальных сетях появились требования митингующих об отставке правительства.