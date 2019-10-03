Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

На массовых протестах в Ираке погибли более 20 человек

Протесты в Ираке. Багдад, 2 октября 2019

В Ираке на антиправительственных митингах погибли не менее 21 человека, сотни – получили ранения, сообщает агентство Associated Press. Среди погибших как гражданские лица, так и сотрудники полиции.

Правительственные силы безопасности применили боевые патроны и слезоточивый газ для разгона демонстрации. В столице Ирака Багдаде введён круглосуточный комендантский час. Власти ограничили доступ в интернет на 75% территории страны.

/**/ /**/ /**/ Протесты в Ираке, 1 октября 2019 года
Смотри также

Ирак блокирует доступ в интернет на фоне массовых протестов

Протесты в Ираке начались два дня назад. Они носят стихийный характер. Демонстранты в разных городах выступают против коррупции и безработицы. Они также недовольны отключениями электроэнергии и нехваткой воды. Позднее в социальных сетях появились требования митингующих об отставке правительства.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG