Больные рассеянным склерозом не получают лекарства в семи регионах

Больные первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза не могут получить лекарства в семи регионах России, выяснило издание РБК. Причина в том, что регионы не производят закупки препарата окрелизумаб – основного средства для терапии этого заболевания.

Президент Общероссийской организации инвалидов – больных рассеянным склерозом Ян Власов сообщил, что лекарство пациенты не могут получить, даже через суд, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Уфе, Челябинске, Перми, Архангельске и Туве.

В Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга в ответ на запрос РБК ответили, что проблемы с закупкой связаны с тем, что в 2019 году на неё не было выделено финансирование из бюджета города. При этом по закону больные рассеянным склерозом должны получать лекарство бесплатно, а его приобретение должно оплачиваться именно из регионального, а не из федерального, бюджета.

Заместитель главного внештатного невролога Москвы Мария Давыдовская подтвердила проблему с закупками препарата в регионах из-за нехватки местных бюджетных средств. Она признала, что доступность окрелизумаба стала ограниченной и в столице.