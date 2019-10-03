СМИ: попавшие под санкции самолёты Пригожина летали в Сирию и Африку

Самолёты близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина, которые находятся под санкциями Минфина США, часто летали в Сирию и Африку. Об этом в совместном расследовании с Центром по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP) пишет "Новая газета". Журналисты ссылаются на неназванные источники.

Речь идёт, в том числе, о бизнес-джете Embraer ERJ‑135 с регистрационным номером M-SAAN. Сообщается, что на нём в апреле 2019 года, спустя неделю после государственного переворота в Судане, российская военная делегация полетела в эту страну.

Ещё через неделю, по данным журналистов, тот же самолёт снова полетел из Москвы в столицу Судана Хартум. На борту, отмечает издание, были высокопоставленные суданские чиновники.

Ранее СМИ писали о полётах другого самолёта с бортовым номеров M-VITO в Сирию, Ливан и Африканские страны. После публикаций бизнес-джет прошёл перерегистрацию и получил номер RA‑02791, а его новым обладателем стала питерская компания "Транс Логистик". И сама компания, и её руководство — условные фигуры, пишет "Новая Газета". Они числятся в списке номинальных структур, аффилированных с Евгением Пригожиным.

Журналисты выяснили, что ещё один "санкционный" самолёт, связанный с Пригожиным, с бортовым номером VP-CSP, прилетел в столицу ЦАР Банги за 10 дней до гибели там российских журналистов. Орхан Джемаль, Алек­сандр Расторгуев и Кирилл Радченко прилетели в ЦАР для съёмки документального фильма предположительно о деятельности в стране ЧВК и других компаний, связанных с Пригожиным. Журналисты были убиты 30 июля 2018 года, детали их смерти до сих пор не установлены.

Также журналисты отследили ещё два воздушных судна, связанных с Пригожиным, о которых ранее писало Радио Свобода. Самолёты — ​Cessna 182 с бортовым номером RA‑67717 и Cessna 182T с номером RA‑67581 — ​также прилетали в ЦАР в июле 2018 года.

Источник, имеющий доступ к данным регистрации, подтвердил журналистам только один перелет бизнесмена в столицу Судана Хартум в сопровождении двух предполагаемых бойцов ЧВК "Вагнера".

Журналисты отправили вопросы для материала в пресс-службу компании Пригожина "Конкорд". Ответы бизнесмена были опубликованы в соцсети "ВКонтакте". По словам Евгения Пригожина, бизнес-джет M-VITO ему не принадлежит, и он на нём не летает. Визит в Судан он также отрицает. На вопросы об интересах в Африке Пригожин отвечать не стал.