В Иране задержана российская журналистка Юлия Юзик

Российская журналистка Юлия Юзик задержана в Тегеране. Её обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля. В ближашие дни должен состояться суд. Об этом сообщают её родные и близкие.

Как написал журналист Борис Войцеховский, Юзик, которая несколько лет назад работала в Тегеране корреспондентом, вновь приехала в Иран по приглашению. Уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. В четверг, выломав дверь в ее номер, её задержали, как утверждает Войцеховский, сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы. Юзик смогла сделать только один короткий звонок в Москву, сейчас связи с ней нет.

Дочь журналистки, которая с её аккаунта первой сообщила о задержании Юзик, подтвердила Радио Свобода, что Юлия Юзик задержана в Иране и ждёт суда. Неясно, идёт ли речь о суде по мере пресечения или по существу.

Юзик - автор книг "Невесты Аллаха" о женщинах-террористках и "Бесланский дневник" - о трагедии в Беслане. О книге "Невесты Аллаха" Юзик рассказывала в эфире Радио Свобода:

Баллотировалась в депутаты Госдумы от Дагестана в 2016 году от "Открытой России" Михаила Ходорковского.