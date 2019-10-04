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Новую станцию метро в Петербурге залило водой сразу после открытия

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В Петербурге новую станцию метро "Дунайская" затопило через несколько часов после официального открытия 3 октября. Об этом сообщает сайт Север.Реалии со ссылкой на очевидцев из социальных сетей.

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Пассажиры станции рассказали, что на эскалаторе с потолка в нескольких местах течет вода. В компании "Метрострой" сообщили "Фонтанке", что разбираются в ситуации.

"Дунайская" – одна из трёх новых станций Фрунзенско-Приморской линии, контракт на строительство которых был подписан в 2014 году. Сроки открытия ветки несколько раз переносились, в марте крайним сроком открытия называлось 1 сентября, в итоге церемония открытия прошла утром 5 сентября.

Тогда исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов принял участие в открытии станций, после чего сразу же закрыл их. "Будем работать без пассажиров", – заявил он на церемонии.

/**/ /**/ /**/ Александр Беглов (в центре)
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В итоге второе официальное открытие станций состоялось только 3 октября.

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