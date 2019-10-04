Картина Бэнкси, изображающая заседание шимпанзе в британском парламенте, продана на аукционе "Сотбис" за 9,9 миллионов фунтов (около 10,5 миллионов долларов). Это рекордная цена за работу анонимного художника из Бристоля.

Четырёхметровое полотно написано Бэнкси в 2009 году. Ожидаемая цена продажи не превышала двух миллионов фунтов, и была превышена в пять раз в ходе 13-минутных торгов. Имена продавца картины и её покупателя не раскрываются.

В 2009 году выставка с картиной в музее Бристоля собрала более 300 тысяч посетителей и стала самой популярной в его истории. Весной продавец вновь одолжил её бристольскому музею, чтобы отметить 10-летие выставки и отметить запланированный на 29 марта выход Великобритании из Евросоюза, сообщает Би-би-си.

Рекордные торги состоялись на фоне политического кризиса в Великобритании, вызванного переговорами о выходе страны из Евросоюза. Весной премьер-министр Тереза Мэй ушла в отставку в связи с невозможностью найти компромисс с оппозицией об условиях выхода, действующий премьер-министр Борис Джонсон призывает оппозицию объявить ему вотум недоверия, чтобы провести в стране досрочные выборы.

Сам Бэнкси написал в инстаграме, что сожалеет, что проданная работа уже принадлежит не ему.