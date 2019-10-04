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"Повар Путина" возглавил попечительский совет новой медиагруппы

Евгений Пригожин

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Бизнесмен Евгений Пригожин, известный как повар Путина, возглавил попечительский совет медиагруппы "Патриот". В неё, в частности, входят Федеральное агентство новостей, сайт "Народные новости", издания "Экономика сегодня" и "Политика сегодня". Об этом сообщают "Открытые медиа". Ранее представители Пригожина отвергали связь бизнесмена с ресурсами, вошедшими в новую медиагруппу.

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