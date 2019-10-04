КФУлаг. Контакты казанских ученых с иностранцами – под колпаком

Хотите пригласить на чашку кофе зарубежного коллегу? Извольте заручиться согласием ректора, и если он разрешит, готовьтесь писать отчёт по итогам встречи. Казанский федеральный университет (КФУ) отныне жёстко регламентирует даже неформальные встречи сотрудников вуза с иностранцами. Колумнист сайта "Idel.Реалии" Искандер Ясавеев рассказывает предысторию появления регламента КФУ и делится подозрениями о том, чьи уши торчат из-за последних нововведений вуза.

13 августа этого года газета "Троицкий вариант" опубликовала открытое письмо профессора Александра Фрадкова по поводу приказа Минобрнауки России об утверждении рекомендаций по взаимодействию с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан, а также фрагменты этого приказа.

Последовавшее публичное обсуждение, включавшее в себя высказывания ученых, множество сообщений в СМИ, вопросы журналистов и реакцию пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова со словами "это выглядит как перебор", привело к тому, что Минобрнауки поспешило подчеркнуть: это именно рекомендации, они "направлены прежде всего для учета показателей роста международных связей… и ни в коем случае не направлены для осуществления контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки РФ". Представители научного сообщества, тем не менее, потребовали отмены приказа и объявили о сборе подписей под этим требованием.

Однако прошло около месяца после дискуссий и разъяснений министерства, и в Казанском федеральном университете был утвержден регламент, название и содержание которого почти полностью совпадают с министерскими рекомендациями. В регламенте КФУ, подписанном ректором Ильшатом Гафуровым, указывается*, что встречи с иностранцами – "прием иностранцев" – проводятся в специально предназначенных и определенных приказом ректора помещениях административных зданий КФУ. При этом работники КФУ и руководители структурных подразделений должны сообщать о приеме иностранцев не позднее чем за семь рабочих дней до встречи, заполняя специальную форму. В таком уведомлении помимо места, даты и времени, списка участников, оснований и цели встречи должны быть указаны данные паспортов всех иностранных участников и приложены их сканированные копии.

А не позднее чем через три рабочих дня после встречи работники КФУ должны сдать отчет, заполнив еще одну форму, в которой кроме всего перечисленного в уведомлении необходимо описать содержание и результаты приема и предоставить "исчерпывающую информацию по теме встречи, затрагивающую наиболее важные вопросы". Уведомления и отчеты о встречах с иностранцами оперативно – экспресс-почтой, как указано в регламенте, – КФУ отправляет в Минобрнауки.

Такие же требования – уведомлений и отчетов – сформулированы в отношении участия иностранных граждан "в международных образовательных, научно-исследовательских и научно-технических проектах, конгрессах, симпозиумах, конференциях, семинарах, проводимых КФУ, а также обмена КФУ учебно-научной литературой".

При изучении регламента у любого научного сотрудника и преподавателя КФУ, сотрудничающего с коллегами из других стран, неизбежно возникнет вопрос: нельзя ли избежать заполнения этих форм, если встретиться с коллегой и передать ему, например, свою книгу за пределами КФУ? На этот счет в конце регламента есть указание, которое стоит процитировать полностью:

"Встречи работников КФУ с иностранными гражданами или представителями иностранных организаций, имеющих российское гражданство, принимаемых в КФУ в рамках мероприятий, описываемых настоящим Регламентом, в рабочее и нерабочее время за пределами КФУ осуществляются при условии получения соответствующего разрешения ректора КФУ. По итогам таких встреч работник предоставляет в Департамент внешних связей отчет по форме в соответствии с приложением 7 к настоящему Регламенту, который впоследствии заверяется круглой печатью КФУ и направляется в Минобрнауки России".

Первая моя реакция, когда я узнал о новом регламенте КФУ, – назвать его бюрократической галиматьей, абсурдом. И без того до предела перегруженные отчетностью преподаватели КФУ должны будут или заполнять еще один ворох бумаг, или, что более вероятно, отказываться от личных встреч с иностранными коллегами в пользу переписки по электронной почте и разговоров посредством интернета. Нетрудно предсказать, какой урон это нанесет и без того не блестящей репутации Казанского федерального университета в академическом сообществе.

Представьте себе реакцию немецкого или британского коллеги, которому в ответ на предложение выпить кофе и поговорить казанский коллега объяснит, почему этого лучше не делать. Но все происходящее не абсурд. Ректор Гафуров, решивший превратить рекомендации Минобрнауки в регламент, не может не понимать, что такие требования препятствуют академическим контактам и, в конечном счете, развитию науки в Казанском федеральном университете. Но развитие науки для него не приоритет. Приоритет – выполнение указаний сверху, включая указания спецслужб. Вряд ли можно сомневаться в том, что и за "рекомендациями" Минобрнауки, и за регламентом КФУ стоят требования ФСБ.

Умный ректор, заинтересованный в развитии университета, пренебрег бы рекомендациями министерства. Ректор, заинтересованный в основном в том, как он выглядит в глазах вышестоящих "первых лиц", превратил рекомендации в регламент. Казанский федеральный университет все дальше отходит от практик ведущих мировых университетов. Это движение не к топ-100, о котором так много говорили Владимир Путин и чиновники от образования в это десятилетие, а ко дну.

*Это не первая редакция регламента КФУ. Первая была утверждена 13 сентября, а позже заменена вариантом от 24 сентября. Поэтому, предполагая, что и этот документ может исчезнуть либо измениться, мы даем ссылку не на сайт КФУ, а на сохраненную копию.

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