Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал нелепыми рекомендации Министерства образования и науки ограничить контакты российских ученых с иностранными коллегами.

Если в научном учреждении нет государственной тайны, то необходимо поддерживать свободу общения с иностранными учеными и обмен информацией, сказал Сергеев в эфире телеканала "Россия-24". При этом он напомнил, что для работающих с гостайной организаций ограничения по такому взаимодействию существуют давно. По мнению главы РАН, такую резкую реакцию вызвало то обстоятельство, что приказ фактически распространяется на деятельность всех подведомственных организаций. Министерству, по его словам, надо было бы довести до их сведения, что приказ касается только на тех организаций, в которых ведутся закрытые работы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приказ Минобрнауки "выглядит как перебор".

В научном сообществе требуют отменить приказ как незаконный.

Накануне СМИ сообщили о существовании приказа Минобрнауки, который ужесточает правила взаимодействия российских учёных с иностранными коллегами. С ними запрещено оставаться наедине, их визиты нужно согласовывать заранее с правительством, иностранным учёным предлагается запрещать пользоваться мобильными телефонами, видеокамерами и биноклями на территории российских научных учреждений.Работники российских научных организаций могут участвовать во встречах только по заранее составленному списку, с иностранцами запрещено оставаться наедине и выходить за пределы работы без разрешения начальства.