В США объявлены первые подробности катастрофы "летающей крепости" B-17

Семь человек погибли в США при падении самолёта времён Второй мировой войны. Катастрофа произошла вблизи аэропорта Бредли, штат Коннектикут на северо-востоке США. За штурвалом сидел опытный 75-летний пилот Эрнест Макколи, налетавший в бомбардировщике Б-17 семь тысяч часов. Об этом сообщило агентство Associated Press, со ссылкой на Национальное управление США по безопасности на транспорте.

Погибли второй пилот, 71-летний Майкл Фостер и пятеро пассажиров самолёта. В пятницу стало известно, что несколько человек с ранениями были доставлены в больницу. Всего на борту разбившегося в среду самолёта находились 13 человек.



Экипаж сообщил о неполадках в двигателе сразу после взлёта. Б-17 не смог набрать высоту, упал и загорелся. Следователи изучают сохранившиеся при взрыве детали, включая один из четырёх двигателей, о неполадках которого сообщал экипаж.

Последняя всесторонняя проверка самолёта проводилась в январе 2019 года.

Бомбардировщик Б-17, "летающая крепость", был одним из самых известных самолётов авиации созников во Второй мировой войне. В последние десятилетия самолёт многократно выполнял кратковременные полёты с участием энтузиастов изучения истории авиации.