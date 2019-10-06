Горожанин и его свобода. Эфир в 19.05

Чего молодым активным гражданам не хватает в их городе? Кому из горожан нужны новые локации и степени свободы, что за новые социальные группы хотят изменений?

Экология, градостроительство, развитие микрорайонов: как сохранять городское наследие и развивать современный стиль жизни? "Слишком много прошлого".

Цикл встреч и дискуссий “Убить дракона” в креативном пространстве "Штаб. Люди, книги, кофе". Вопросы и темы дискуссий: Как понимают свободу в разных странах? Как жить в обществе, где свобода нужна меньшинству? Как позволить государству обеспечивать безопасность и не ограничивать свободу? Можно ли стать свободным в маленьком российском городе, где все друг на друга “завязаны”?

Обсуждают Денис Никитас, основатель Смоленского бизнес-клуба и пространства “Штаб”; автор акции "Беги за крепость" журналист Михаил Ефимкин; общественный активист Максим Шилко (группа “Объединенная Королевка”), эколог Ирина Ефимова ("Живой Смоленск").

Ведет программу Елена Фанайлова