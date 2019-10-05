Границы конформизма и злость как ресурс

Рост гражданской активности и протестных настроений в молодежной среде обсуждаем с социологом Левада-Центра Степаном Гончаровым, психологом Ольгой Гулевич и режиссером Кириллом Ненашевым.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в субботу, 5 октября в семь часов вечера.
Видео будет доступно после выхода в эфир.
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