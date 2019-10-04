Анархист из Челябинска подал жалобу в ЕСПЧ на пытки в ФСБ

Челябинский анархист Дмитрий Цибуковский обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека на пытки электрошокером со стороны местных сотрудников ФСБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на правозащитную организацию "Зона права".

Жалоба связана с задержанием Цибуковского из-за баннера с надписью "ФСБ – главный террорист". По словам активиста, сотрудники ФСБ избивали его, лишали сна и пищи, а также пытали электрошокером. Во время задержания к нему необоснованно применили грубую силу. Цибуковский утверждает, что сотрудники ведомства угрожали насилием его девушке и вынудили его оговорить себя.

В феврале 2018 года Дмитрий Цибуковский вместе с анархисткой Анастасией Сафоновой проходили подозреваемыми по уголовному делу о хулиганстве из-за акции солидарности с обвиняемыми по делу "Сети". 15 февраля 2018 года на забор здания регионального управления ФСБ неизвестные повесили баннер с надписью "ФСБ – главный террорист!", а на территорию бросили дымовую шашку. Цибуковский заявлял, что после задержания к нему применяли электрический ток и физическую силу, принуждая взять ответственность за акцию на себя. Позже дело прекратили за отсутствием состава преступления.