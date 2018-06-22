В Челябинске прекратили дело о баннере "ФСБ - главный террорист"

В Челябинске прекратили уголовное дело в отношении анархистов Дмитрия Цибуковского, Дмитрия Семёнова и Анастасии Сафоновой из-за баннера с надписью "ФСБ - главный террорист". Активистов обвиняли в хулиганстве. Дело закрыто из-за отсутствия состава преступления, сообщает издание "Медиазона".

Анархистам оставили право на реабилитацию и возмещение имущественного вреда.

В феврале в Челябинске анархисты Цибурковский, Семёнов и Сафонова пропали после визита сотрудников правоохранительных органов. Они вышли на связь через сутки и сообщили, что были доставлены в отдел полиции. У них забрали мобильные телефоны и компьютеры. По словам Семёнова, к нему и другим задержанным применяли пытки.

14 февраля неизвестные провели в Челябинске акцию в поддержку анархистов и антифашистов, арестованных в Пензе и Санкт-Петербурге. Активисты повесили на забор местного управления Федеральной службы безопасности России баннер с надписью "ФСБ – главный террорист" и бросили на территорию спецслужбы дымовую шашку.