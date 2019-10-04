Суд арестовал всё российское имущество Майкла Калви

Суд арестовал всё российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, а также собственность родственников других обвиняемых по тому же делу. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой представителей фонда и юристов инвестора.

Под арест попали квартиры, в которых живут супруги и дети обвиняемых. Адвокат Калви заявил, что собирается обжаловать такое решение суда.

Ранее новая финансовая экспертиза по делу инвестиционного фонда Baring Vostok подтвердила позицию защиты об отсутствии состава преступления в действиях Калви и других обвиняемых.