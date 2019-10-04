Суд арестовал всё российское имущество Майкла Калви

Суд арестовал всё российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, а также собственность родственников других обвиняемых по тому же делу. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой представителей фонда и юристов инвестора.
Под арест попали квартиры, в которых живут супруги и дети обвиняемых. Адвокат Калви заявил, что собирается обжаловать такое решение суда.
Ранее новая финансовая экспертиза по делу инвестиционного фонда Baring Vostok подтвердила позицию защиты об отсутствии состава преступления в действиях Калви и других обвиняемых.
- Майкла Калви арестовали в феврале 2019 года. По версии следствия, он организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиарда рублей из банка "Восточный". Калви обвинения отвергает. Ранее в суде он называл подозрения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним и акционерами банка. Калви некоторое время провёл в СИЗО, затем его перевели под домашний арест.
- Глава Счётной палаты Алексей Кудрин назвал ситуацию с арестом Майкла Калви "шоком для экономики", который привёл к удвоению оттока капитала из России.
- Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском форуме в июне, назвал Калви "нашим американским партнером" и поручил следить за его делом генеральному прокурору Юрию Чайке.
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