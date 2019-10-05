Штаб независимого сенатора от Вермонта Берни Сандерса признал, что у него был инфаркт. Во вторник 78-летний кандидат на пост президента США был госпитализирован в Лас-Вегасе, где планировал встретиться с потенциальными спонсорами своей предвыборной кампании. До выписки из госпиталя его команда настаивала, что он лёг в больницу с закупоркой артерии.

Независимый сенатор от штата Вермонт – старейший из кандидатов на пост президента США. Несмотря на возраст политика, его оппоненты пока ещё не задавались в дебатах вопросом о состоянии его здоровья, ​отмечалот издание Politico. Но возраст ведущих кандидатов на пост президента смущает молодых избирателей, отмечает газета The New York Times.

Двум другим лидирующим про опросам кандидатам от демократов — бывшему вице-президенту Джо Байдену и сенатору Элизабет Уоррен 76 и 70 лет. Действующему президенту Дональду Трампу — 73 года, он стал самым возрастным президентом на момент избрания, обогнав вступившего в должность в 1981 году 69-летнего Рональда Рейгана.

Сандерс в твиттере заявил, что чувствует себя хорошо и скоро вернётся к работе.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2020 года.