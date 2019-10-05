В Якутии жители вышли на пикет в поддержку шамана Габышева

В центре Якутска более 200 человек вышли на пикет в поддержку местного шамана Александра Габышева, который шел в Кремль "изгонять Путина". Акция была согласована с властями и прошла мирно. Пикетчики выступают против преследования Габышева, они не согласны с возбуждением уголовного дела и результатами медицинской экспертизы, которая признала шамана невменяемым.



Как сообщила корреспонденту Сибирь.Реалии одна из организаторов мероприятия, активистка и депутат Госсобрания Якутии Сулустаана Мыраан, пикетчики несмотря на холод, стояли с плакатами почти 2 часа. Среди лозунгов были "Я/Мы Шаман" и "Нет карательной медицине". Участники акции настаивают на том, что у Габышева, согласно конституции, есть право на свободу совести и вероисповедания, а также право на высказывание своих мыслей о политической и экономической ситуации в стране.

"Я рассчитывала, что выйдет человек 20-30, сегодня холодно и выпал снег. Но главное, у людей сейчас есть большое опасение, они боятся преследования со стороны властей и правоохранительных органов. Как организатор, я считаю акцию успешной, люди уходили-приходили, но всего было около 200. Это можно проверить по количеству подписей в поддержку шамана, которые мы собрали", – заявила Мыраан Сибирь.Реалии.



Она отметила, что в ближайшее время намерена подать заявку на проведение большого митинга. Активистка уверена, что столкнется с трудностями при согласовании акции, поскольку чиновники долго выдавали разрешение на проведение пикета, постоянно предлагая Мыраан перенести акцию на окраину города.



В МВД региона изданию заявили, что задержаний на акции не было. По официальным данным ведомства, в пикете приняли участие 45 человек.