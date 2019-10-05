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Жители Гонконга вышли на уличные протесты из-за запрета на ношение масок

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Тысячи жителей Гонконга вышли на незапланированные уличные протесты из-за проанонсированного городской администрацией запрета на ношение масок в ходе уличных демонстраций, сообщает Би-би-си.

Запрет предусмотрен действующим в городе с колониальных времён законе, применённом главой администрации города Кэрри Лам. Это случилось после обострения ситуации на улицах мегаполиса после того, как полицейский ранил из огнестрельного оружия 14-летнего демонстранта. Он находится в госпитале в тяжёлом состоянии.

Суббота — последний день, когда горожане могут скрывать свои лица на улицах, отмечает корреспондент Би-би-си. Многие ушли с работы, чтобы принять участие в протестах против запрета, сотни демонстрантов вышли на улицах в масках. Они опасаются, что власти города примут и другие ограничительные меры.

"Это водораздел. Это Рубикон", — цитирует канал городского депутата Клаудию Мо. — "Я боюсь, что это может быть только начало. Больше драконовских запретов во имя закона могут ждать нас за углом".

Протесты в Гонконге начались в марте, демонстранты требовали отозвать из городского парламента законопроект, позволяющий выдавать подозреваемых в уголовных преступлениях судам континентального Китая. К осени список требований расширился — сейчас протестующие добиваются сохранения автономии города и отставки прокитайской городской администрации.

  • Гонконг, долгое время бывший британской территорией, перешёл под суверенитет Китая в 1997 году. Городу гарантирована широкая автономия в рамках модели "Одна страна – две системы" до 2047 года. Жители опасаются, что китайские власти попытаются прекратить автономию раньше и не знают, что их ждёт после прекращения срока договора с Лондоном.
  • В России запрет скрывать лицо участникам демонстраций был введён Госдумой в 2012 году. Конституционный суд позднее признал законность этого решения.

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