Тысячи жителей Гонконга вышли на незапланированные уличные протесты из-за проанонсированного городской администрацией запрета на ношение масок в ходе уличных демонстраций, сообщает Би-би-си.

Запрет предусмотрен действующим в городе с колониальных времён законе, применённом главой администрации города Кэрри Лам. Это случилось после обострения ситуации на улицах мегаполиса после того, как полицейский ранил из огнестрельного оружия 14-летнего демонстранта. Он находится в госпитале в тяжёлом состоянии.

Суббота — последний день, когда горожане могут скрывать свои лица на улицах, отмечает корреспондент Би-би-си. Многие ушли с работы, чтобы принять участие в протестах против запрета, сотни демонстрантов вышли на улицах в масках. Они опасаются, что власти города примут и другие ограничительные меры.

"Это водораздел. Это Рубикон", — цитирует канал городского депутата Клаудию Мо. — "Я боюсь, что это может быть только начало. Больше драконовских запретов во имя закона могут ждать нас за углом".

Протесты в Гонконге начались в марте, демонстранты требовали отозвать из городского парламента законопроект, позволяющий выдавать подозреваемых в уголовных преступлениях судам континентального Китая. К осени список требований расширился — сейчас протестующие добиваются сохранения автономии города и отставки прокитайской городской администрации.